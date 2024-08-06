Волонтеры Новокуйбышевской нефтехимической компании провели экологический забег

Почти тонну мусора собрали волонтеры АО "Новокуйбышевская нефтехимическая компания" на берегах озера Березовое, расположенного в окрестностях Чапаевска. Под свою опеку этот живописный уголок природы нефтехимики взяли еще в 2022 году, откликнувшись на просьбу жителей близлежащего СНТ помочь спасти водоем, который зарастает мусором.

26 июля состоялся уже третий ежегодный плоггинг-забег — одна из форм экологических активностей, когда бег трусцой сочетается со сбором мусора. Это достаточно молодой вид спорта, уже прочно вошедший в жизнь нефтехимиков.

Такие экозабеги — одна из активностей корпоративной программы "Роснефти" — "Энергия жизни", в рамках которой волонтёры и сотрудники Компании в разных регионах России преодолевают дистанцию, очищая городские территории и популярные места отдыха от мусора.

На озере Березовое на старт вышли более 50 человек: работники предприятия, их родные и близкие, ученики "Роснефть-класса" и жители "Березового". Как обычно, поддержку нефтехимикам оказали представители экологической службы администрации Новокуйбышевска, а также впервые к мероприятию присоединились активисты "Движения первых".

Несмотря на капризы погоды — то поливал дождь, то начиналась жара — участникам удалось преодолеть дистанцию протяженностью почти два километра. В результате береговая линия избавилась практически от тонны мусора. Всего же за три года проведения экозабегов с территории озера было вывезено на полигон для дальнейшей сортировки и переработки 2130 килограммов разных бытовых отходов.

Победителя определяли на весах по количеству собранного "урожая". Подтвердив свое название, лидерами стали ребята из "Движения первых", собрав 182 килограмма мусора.

"Участие в данных мероприятиях очень важно для всех нас, потому что мы заботимся о природе и помогаем ей. Хочу поблагодарить Новокуйбышевскую нефтехимическую компанию за то, что организовывает такие важные и нужные мероприятия", — сказала активистка "Движения первых" Арина Овсянникова.

Второе и третье места разделили семьи сотрудников предприятия. А хорошее настроение, бодрость духа и заряд позитивных эмоций получили все участники забега.

Довольны остались и жители дачного поселка.

"Вместе с волонтерами предприятия мы уже третий год подряд наводим чистоту на берегу этого красивого озера, — поделилась жительница СНТ "Березовое" Екатерина Шадрина. — И я очень благодарна за то, что когда-то нефтехимики откликнулись на нашу просьбу и продолжают оказывать поддержку. Вы просто наши "зеленые" ангелы. Спасибо вам огромное!".

Веселая и интересная атмосфера плоггинг-забега притягивает все больше новых участников, так что история спасения водоема на этом не заканчивается — озеро Березовое теперь находится под надежным присмотром заводчан, которые уже готовят следующий экологический десант.