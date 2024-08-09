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В Самаре подвели итоги конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии-2024" Подведены итоги конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии-2024" В Самаре открылся конкурс ПАО "Транснефть" "Лучший по профессии" Самарские нефтяники выпустили в Волгу более 31 тысячи мальков стерляди АО "Транснефть - Приволга" в первом полугодии 2024 года выполнило диагностику 22 резервуаров

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

В Самаре подвели итоги конкурса профессионального мастерства "Лучший по профессии-2024"

САМАРА. 9 АВГУСТА. ВОЛГА НЬЮС.
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С 5 по 8 августа в Самаре прошел XXII конкурс профессионального мастерства на звание "Лучший по профессии" среди работников организаций системы ПАО "Транснефть". 13 призовых мест забрали сотрудники АО "Транснефть - Приволга".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Всего участие в конкурсе приняли 218 сотрудников, которые представляли 23 дочерних общества ПАО "Транснефть" со всей России. По итогам трех конкурсных дней определились лучшие представители 15 профессий нефтепроводной отрасли.

Вот уже в четвертый раз регион становится местом проведения финального этапа конкурса. В этом году соревнования разворачивались на площадках Центральной базы производственного обслуживания, в аудиториях Новокуйбышевского учебного центра, а также на объектах Самарского районного нефтепроводного управления: станции смешения нефти и полигоне площадки "Самара".

8 августа состоялась торжественная церемония награждения. Имена лучших нефтяников озвучили в Самарском академическом театре оперы и балета. Награды победители конкурса получали из рук вице-президента ПАО "Транснефть" Павла Ревель-Муроза.

"С каждым годом конкуренция между конкурсантами растет. Уровень подготовки и демонстрация профессиональных навыков повышаются. Это проявляется не только в процессе прохождения конкурсных испытаний, но и в зрелищности и эмоциях, которые испытываем все мы. Мы гордимся вами и уверены, что качество всех производственных процессов будет непрерывно повышаться благодаря вашему профессионализму, знаниям и труду на благо компании", — заявил Павел Ревель-Муроз.

Перед участниками конкурса выступил и генеральный директор АО "Транснефть - Приволга" Дмитрий Бузлаев: "Проведение конкурса профессионального мастерства — огромная честь и большая ответственность. Конкурс состоялся, каждый из участников проявил свои лучшие качества и профессиональные навыки, было много непередаваемых эмоций и ярких моментов".

У конкурса "Лучший по профессии" есть и свой символ — золотой баррель. В завершение церемонии Дмитрий Бузлаев передал его генеральному директору АО "Транснефть - Сибирь" Рустэму Исламову. В 2025 году соревнования примет Тюмень.

По итогам награждения 13 призовых мест забрали самарские нефтяники. Михаил Зинченко — электромонтер по ремонту и обслуживанию оборудования групп ВЛ и ЭХЗ АО "Транснефть - Приволга", в конкурсе профессионального мастерства он занял второе место. "Я готовился к мероприятию основательно, изучил много руководящих документов, чтобы соревнование прошло успешно, — рассказывает Михаил. — Наша задача заключалась в том, чтобы найти все ошибки в станции катодной защиты. И самое зрелищное — спасение пострадавшего с опоры. Нужно было успеть закоротить воздушную линию и спустить пострадавшего, а после этого реанимировать. Конечно, использовался манекен, но условия были максимально приближены к настоящим. Я в профессии уже шесть лет, стараюсь постоянно повышать мастерство, участвовать в подобных конкурсах. Встретил здесь достойных конкурентов, которые дали мне мотивацию работать и тренироваться еще больше".

Елизавета Хасанова — лаборант химического анализа ООО "Транснефть - Восток". Девушка вошла в пятерку лучших в своей профессии. "Мне очень нравится выступать в подобных мероприятиях, в конкурсе "Лучший по профессии" я участвую уже в третий раз. Стресса в этом году я не испытывала, можно сказать, что все было привычно. Испытываю только хорошие эмоции, я довольна результатом. Конкурс — это, прежде всего, праздник! Мы приехали сюда показать себя, нашу организацию. Это повышает престиж профессии и позволяет сотрудникам развиваться, знакомиться с коллегами со всей России. Компания может гордиться своими сотрудниками!", — говорит Елизавета.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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