Александр Бастрыкин поручил разобраться в истории семьи, которой 20 лет не дают жилье

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по обращению о нарушении прав жительницы Самары. Об этом официально сообщили в ведомстве.

"В комментариях в аккаунте приемной Председателя СК России А. И. Бастрыкина "Вконтакте" обратилась жительница города Самары. Она выразила несогласие с ходом установления обстоятельств длительного нерасселения домовладения по улице Смоленской. Более 20 лет назад земельный участок, принадлежащий ее многодетной матери, попал в зону постройки многоэтажного жилого дома на улице Советской Армии. В период возведения строения собственность женщины неоднократно повреждалась, а на участок скидывался строительный мусор. В 2003 году было сообщено, что до конца года застройщиком ООО "Прогресс" постройка будет снесена. После вступления заявительницы в наследство выяснилось, что ранее без ее ведома земельный участок поставлен на кадастровый учет, а его часть оформлена под уже завершенное строительство. До настоящего времени иное благоустроенное жилье ей не предоставлено", — рассказали в Следственном комитете.



Уточняется, что история ранее освещалась в СМИ. Напомним, статья о семье Кудашевых выходила на портале Волга Ньюс.



"Мои родители родили и воспитали шесть детей и одного приемного сына. Их дом на ул. Смоленской подлежал сносу на основании решения горисполкома от 1988 года. Прописка там была запрещена. В 2002 году в пяти метрах от нашего участка началась стройка 13-этажного дома. В департаменте строительства отвечали, что нас скоро расселят, но с 2003 по 2013 год получали одни отписки", — рассказывала в жалобе местная жительница Светлана.

Новостройка возводилась по городской целевой программе "Жилье работникам учреждений здравоохранения, образования, культуры и иных муниципальных учреждений бюджетной сферы".

Светлана также пишет в жалобе, что семья испытала все ужасы жизни рядом со стройкой: "Нас восемь раз поджигали, строительным краном разбили дом, и он стал непригоден для проживания. На участок с окон постоянно кидали мешки с мусором. Даже кастрюли выкидывали. С детьми гулять на собственном участке опасно. Моя многодетная мать обращалась во все правоохранительные инстанции, так как ее семья жила в несовместимых для жизни условиях".

Женщина также указывает в письме в прокуратуру, что в 2022 г. она вступила в наследство и решила поставить дом на кадастровый учет. Но тут выяснилось, что ее участок ставили на кадастровый учет без ее ведома, а потом и вовсе оказалось, что часть участка оформлена под строившийся многоквартирный дом на ул. Советской Армии. Светлана обращалась в Следственный комитет. Там, по ее словам, на опросе представитель мэрии пояснил, что дом Кудашевых подлежал сносу и на это выделяли 5 млн рублей.

Надзорному ведомству городские чиновники ответили, что Кудашевым предлагали варианты квартир, но они сами отказывались. Кроме того, сотрудники прокуратуры отметили, что расстояние между участком и многоэтажкой 12,8 метра. Но территория домовладения включает в себя часть территории земельного участка, на котором расположен многоквартирный жилой дом. В итоге представители облпрокуратуры поручили прокуратуре Советского района Самары оказать правовую помощь в составлении иска в суд о понуждении чиновников предоставить Кудашевым другое жилье.

Теперь, по данным на 12 августа 2024 года, по поручению главного следователя страны, будет возбуждено уголовное дело. О ходе расследования должны докладывать лично Александру Бастрыкину. Исполнение поручения также поставили на контроль в центральном аппарате ведомства.