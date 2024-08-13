"Т Плюс" восстановила горячее водоснабжение для жителей домов по Ново-Садовой и проспекта Ленина в Самаре

Специалисты "Т Плюс" заменили участок тепловой сети по Челюскинцев. По результатам гидравлических испытаний Привокзальной отопительной котельной здесь были выявлены три дефекта на подающем трубопроводе. К 12 августа устранены два повреждения. И 12 августа до конца дня сотрудники подрядной организации завершат земляные работы, определят изношенный фрагмент теплосети и заменят его.
"Работать пришлось в сложных условиях. Трубопровод проложен на глубине почти 5 метров. Грунт песчаный и осыпается. На скорость работы влияют дожди: во время ливней невозможно обеспечить безопасность сотрудников, выполняющих замену изношенного участка трубопровода, поэтому ремонт приходится приостанавливать. Мы привлекли 10 человек персонала "ПТС" и подрядной организации, а также 7 единиц техники", — рассказал начальник четвертого сетевого района "Предприятия тепловых сетей" филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Алексей Крючков.
Руководство "Т Плюс" приносит извинения жителям за неудобства и просит с пониманием отнестись к работам на теплосетях! Благодаря гидравлическим испытаниям дефекты на трубопроводах были выявлены заранее, что позволит исключить возможные проблемы в отопительный период.
Последние комментарии
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
Уважаемый автор. Исправьте, пожалуйста, ошибку. Все описываемые события в статье происходят в селе Старый Буян Красноярского района. Не Новый Буян. Дороги,освещение.
Как все просто и гладко. Вода как была тухлая так и осталась. Порывы чуть ли не каждый день. Даже если в день когда нет порывов ,вечером воды все равно нет. А чтобы выкопать колодец нужно не меньше 50 тысяч рублей. Всего то . И каждый день ходить покупать воду тоже нужны деньги. Так ещё и платить должны за эту тухлую воду. А у нас маленькие дети. Как купать их такой тухлой водой?!