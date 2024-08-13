"Т Плюс" восстановила горячее водоснабжение для жителей домов по Ново-Садовой и проспекта Ленина в Самаре

Специалисты "Т Плюс" заменили участок тепловой сети по Челюскинцев. По результатам гидравлических испытаний Привокзальной отопительной котельной здесь были выявлены три дефекта на подающем трубопроводе. К 12 августа устранены два повреждения. И 12 августа до конца дня сотрудники подрядной организации завершат земляные работы, определят изношенный фрагмент теплосети и заменят его.

"Работать пришлось в сложных условиях. Трубопровод проложен на глубине почти 5 метров. Грунт песчаный и осыпается. На скорость работы влияют дожди: во время ливней невозможно обеспечить безопасность сотрудников, выполняющих замену изношенного участка трубопровода, поэтому ремонт приходится приостанавливать. Мы привлекли 10 человек персонала "ПТС" и подрядной организации, а также 7 единиц техники", — рассказал начальник четвертого сетевого района "Предприятия тепловых сетей" филиала "Самарский" ПАО "Т Плюс" Алексей Крючков.

Руководство "Т Плюс" приносит извинения жителям за неудобства и просит с пониманием отнестись к работам на теплосетях! Благодаря гидравлическим испытаниям дефекты на трубопроводах были выявлены заранее, что позволит исключить возможные проблемы в отопительный период.