В Самаре ограничат движение транспорта из-за марафона

В это воскресенье, 18 августа, в столице 63 региона состоится Самарский Международный Марафон.

В этот день будет ограничено движение на ряде улиц в исторической части города. А накануне, 17 числа, ограничена стоянка и парковка транспорта.

По Волжскому проспекту от ул. Вилоновской до ул. Маяковского с 03:00 до 16:00 18 августа;

с 05:00 до 16:00 18 августа 2024 года по ул. Шоссейной от ул. Народной до ул. Главной;

по ул. Главной от ул. Шоссейной до ул. Водников;

по ул. Водников от ул. Главной до ул. Комсомольской,

по ул. Крупской от ул. Максима Горького до ул. Алексея Толстого;

по ул. Комсомольской от ул. Максима Горького до ул. Водников;

по ул. Пионерской от ул. Максима Горького до ул. Водников;

по ул. Венцека от ул. Максима Горького до ул. Водников;

по ул. Ленинградской от ул. Максима Горького до ул. Водников;

по ул. Некрасовской от ул. Максима Горького до ул. Алексея Толстого;

по ул. Льва Толстого от ул. Максима Горького до ул. Алексея Толстого;

по ул. Максима Горького от ул. Крупской до ул. Вилоновской;

по ул. Вилоновской от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской;

по Волжскому проспекту от ул. Маяковского до ул. Лесной; по ул. Лесной от ул. Полевой до Северо-Восточной магистрали;

по Северо-Восточной магистрали от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой,

по ул. Осипенко от ул. Лесной до ул. Ново-Садовой;

по ул. Циолковского от ул. Осипенко до ул. Невской;

по ул. Невской от ул. Циолковского до ул. Молодогвардейской;

по ул. Молодогвардейской от ул. Невской до ул. Ленинградской;

по ул. Ленинградской от ул. Молодогвардейской до ул. Чапаевской;

по ул. Чапаевской от ул. Ленинградской до ул. Вилоновской;

по ул. Полевой от Волжского проспекта до ул. Галактионовской;

по ул. Фрунзе от ул. Вилоновской по ул. Шостаковича;

по ул. Шостаковича от ул. Фрунзе до ул. Куйбышева;

по ул. Куйбышева от ул. Вилоновской до ул. Венцека;

по Студенческому переулку от Волжского проспекта до ул. Галактионовской;

по ул. Ульяновской от ул. Чапаевской до ул. Галактионовской;

по ул. Маяковского от Волжского проспекта до ул. Галактионовской;

по ул. Первомайской от ул. Ново-Садовой до ул. Молодогвардейской;

по ул. Кузбасской от Северо-Восточной магистрали до ул. Соколова;

по ул. Красноармейской от ул. Максима Горького до ул. Галактионовской;

по ул. Чапаевской от ул. Красноармейской до ул. Вилоновской.

В свою очередь, трамвайные маршруты №№ 1, 3, 5, 16, 20, 22 проследуют по измененным схемам движения.

Также с 05: 00 до 16:00 18 августа будет временно прекращено движение общественного транспорта следующих маршрутов:

— Автобусного маршрута № 11 "Губернский рынок — станция метро "Алабинская";

— Троллейбусного маршрута № 6 "Губернский рынок — Грозненская";

— Троллейбусного маршрута № 16 "Губернский рынок — 6-й причал".

Кроме того, с 05:00 до 16: 00 18 августа трамваи будут следовать по следующей схеме:

— Трамвайный маршрут № 1 "ул. Чапаевская — автостанция "Аврора": в прямом направлении: ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Киевская — ул. Партизанская — ул. Аэродромная. В обратном направлении: ул. Аэродромная — ул. Партизанская — ул. Тухачевского — ул. Дачная — ул. Пензенская — ул. Урицкого — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская.

Трамвайный маршрут № 3 "ул. Чапаевская — Юнгородок": в прямом направлении: ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Урицкого — ул. Пензенская — ул. Дачная — ул. Тухачевского — ул. Партизанская — ул. Аэродромная — ул. Промышленности — ул. Гагарина — ул. Двадцать второго Партсъезда — Заводское шоссе. В обратном направлении: Заводское шоссе — ул. Двадцать второго Партсъезда — ул. Гагарина — ул. Промышленности — ул. Аэродромная — ул. Партизанская — ул. Киевская — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская.

Трамвайный маршрут № 5 "ул. Чапаевская — Барбошина поляна — стадион "Самара Арена": в прямом направлении: ул. Тухачевского — ул. Киевская — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново–Садовая — ул. Ново-Вокзальная — ул. Фадеева. В обратном направлении: ул. Фадеева — ул. Ново-Вокзальная — ул. Ново–Садовая — пр. Ленина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Урицкого — ул. Пензенская — ул. Дачная — ул. Тухачевского.

Трамвайный маршрут № 16 "ул. Тухачевского — Железнодорожный вокзал — ул. Чапаевская": в прямом направлении: ул. Тухачевского — ул. Киевская — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская. В обратном направлении: ул. Арцыбушевская. — ул. Красноармейская — ул. Урицкого — ул. Пензенская — ул. Дачная — ул. Тухачевского.

Трамвайный маршрут № 20 "ул. Фадеева — ул. Чапаевская": в прямом направлении: ул. Фадеева — ул. Ново-Вокзальная — ул. Ново–Садовая — пр. Ленина — ул. Полевая — ул. Арцыбушевская — ул. Красноармейская — ул. Урицкого — ул. Пензенская — ул. Дачная — ул. Тухачевского. В обратном направлении: ул. Тухачевского — ул. Киевская — ул. Чернореченская — ул. Клиническая — ул. Мичурина — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново–Садовая — ул. Ново-Вокзальная — ул. Фадеева.

Трамвайный маршрут № 22 "15-й микрорайон — ул. Чапаевская": в прямом направлении: ул. Ново-Садовая — ул. Демократическая — ул. Ташкентская — ул. Советская — ул. Ставропольская — ул. Антонова-Овсеенко — ул. Гаражная — 4-й проезд — ул. Врубеля — ул. Ново–Садовая — пр. Ленина — ул. Полевая — ул. Мичурина — ул. Клиническая — ул. Чернореченская — ул. Киевская — ул. Тухачевского. В обратном направлении: ул. Тухачевского — ул. Дачная — ул. Пензенская — ул. Урицкого — ул. Красноармейская — ул. Арцыбушевская — ул. Полевая — пр. Ленина — ул. Ново–Садовая — ул. Врубеля — 4-й проезд — ул. Гаражная — ул. Антонова-Овсеенко — ул. Ставропольская — ул. Советская — ул. Ташкентская — ул. Демократическая — ул. Ново-Садовая.

Более подробно с ограничениями можно ознакомиться на сайте мэрии Самары.