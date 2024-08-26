Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев провел встречу с главой Сызранского района Владимиром Егоровым. Предметом обсуждения стали основные проблемные вопросы территории, по которым поступило много обращений жителей.

"Хотел от вас услышать, какие основные приоритеты работы вы видите, какие акценты и самое главное — куда в первую очередь необходимо направить наши совместные усилия, чтобы делать жизнь наших людей лучше", — обратился руководитель области к Владимиру Егорову, который возглавил район почти месяц назад.

Как доложил глава Сызранского района, в настоящее время основная задача — подготовка к отопительному сезону. Процент готовности по 15 поселениям составляет 98%, но в поселке городского типа Балашейка управляющая компания не может обеспечить готовность из-да долга порядка 7 млн рублей перед газовой компанией, возможности погасить задолженность за счет местного бюджета нет.

"Другая основная проблема, по которой у нас самое большое количество жалоб, это отсутствие воды — у нас таких 9 поселений, но самая острая ситуация в сельском поселении Усинское. Там необходима новая скважина и замена сети водопровода", — сообщил Владимир Егоров.

На реализацию этого проекта требуется порядка 148 млн рублей, 12 млн рублей — на проектно-изыскательские работы. Кроме того, еще одна актуальная проблема — дороги, в поселке городского типа Междуреченское необходим ремонт дороги от трассы М5 до центра поселения. Протяженность проблемного участка — около 1,5 км.

Учитывая ограниченность бюджета муниципального образования, для решения острых проблем принят ряд решений на уровне области. "Они исходят из обращений жителей, это не исчерпывающий перечень", — подчеркнул Вячеслав Федорищев. Чтобы обеспечить полную готовность к отопительному сезону в Сызранском районе, необходимую сумму добавят из регионального бюджета, также вопрос по Балашейке будет обсуждаться с "Газпромом".

"Подготовка к отопительному сезону — это безусловный приоритет. Проблему вот эту вы обозначили — мы решим, но все остальное — это ваша работа. Вы знаете, что я сам провожу эти штабы. С вас спрошу через две недели за подготовку к отопительному сезону", — обратился глава региона к Владимиру Егорову.

По словам Вячеслава Федорищева, обращений от жителей района по теме качества воды — порядка 140. "Ситуация безобразная. Поэтому здесь тоже приняли решение, мы это в бюджете учтем. Вы проектируйте побыстрее, с тем чтобы новые скважины и в целом весь комплекс мероприятий, который позволит обеспечить жителей водой, уже к следующему летнему сезону сделали. Время есть, нужно работать оперативно. Если необходима методологическая помощь министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона, они помогут. Но самое главное, что здесь мы вас поддержим еще и из бюджета. До жителей доведите, что эта проблема будет решена", — поручил он.

По поводу дорог руководителю региона также приходит очень много обращений. "В каждом муниципальном образовании есть такие проблемы. Мы подготовили комплексное решение. Сейчас с врио первого вице-губернатора — председателя Правительства Самарской области готовим очередные поправки в бюджет и доведем дополнительно несколько миллиардов рублей муниципальным образованиям на дороги. Определенная часть пойдет в Сызранский район", — сообщил Вячеслав Федорищев. Он поручил главе района исходя из обращений жителей определить приоритеты и оперативно подготовить проектную документацию. "Строительный сезон нельзя упустить. Мы посмотрим, как быстро мы можем эти решения оформить, чтобы еще в этом году провести ремонт дорог", — добавил глава субъекта.

Подробно все направления, в том числе молодежная политика, спорт, культура, здравоохранение, будут рассматриваться в ходе предстоящего в сентябре большого рабочего визита представителей Правительства Самарской области в Сызранский район. "Мы с коллективом выедем и по всем направлениям посмотрим, чем необходимо помогать району", — сказал Вячеслав Федорищев.

Также глава региона обозначил Владимиру Егорову задачу вместе с командой администрации района работать над повышением собственных доходов территории: "У вас сильные предприятия работают, необходимо им помогать. Экономический блок Правительства готов оказать полное содействие в режиме одного окна. Надо посмотреть, какие у предприятий есть сейчас проекты развития, с тем чтобы мы их поддержали и у вас, как следствие, было больше и рабочих мест, и налогооблагаемая база".