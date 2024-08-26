Самарские студенты принимают участие в Российско-Китайском молодежном форуме в формате "Волга-Янцзы"

В Саратовском академическом театре юного зрителя состоялась торжественная церемония открытия IX Российско-Китайского молодежного форума в формате "Волга-Янцзы". Договоренность о его проведении была достигнута в ходе четвертого заседания Совета по межрегиональному сотрудничеству в ноябре прошлого года в г. Наньчане под сопредседательством полномочного представителя Президента России в ПФО Игоря Комарова и Заместителя Премьера Госсовета КНР Чжана Гоцина.

От Самарской области на форум поехала делегация в составе 11 человек, студенты высших учебных заведений Самарской области, которым интересна китайская культура и язык.

"Одним из основных направлений гуманитарного сотрудничества между регионами Приволжского федерального округа Российской Федерации и провинциями верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики является проведение совместных мероприятий в сфере молодежной политики. Дружба и взаимное уважение молодежи — залог прочных отношений между нашими странами. Именно поэтому с 2014 года для талантливых, энергичных и целеустремленных представителей студенческой молодежи мы регулярно организуем российско-китайский молодежный форум", — от имени полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова участников, организаторов и гостей форума поприветствовал заместитель полпреда Олег Машковцев.

Участниками форума стали более 300 представителей студенческой молодежи из высших учебных заведений Приволжского федерального округа и провинций верхнего и среднего течения реки Янцзы Китайской Народной Республики: Аньхой, Сычуань, Цзянси, Хубэй, Хунань и города центрального подчинения Чунцин. В их числе оказались 11 молодых ребят Самарской области, которые с 22 по 28 августа активно взаимодействуют с молодежью других регионов ПФО, а также китайской молодежью.

"Международное сотрудничество открывает новые возможности для самарских вузов и активной молодежи Самарской области! Одна из главных задач нашей делегации — узнать как можно большие об особенностях жизни молодежи в КНР, а также рассказать про нашу молодежную политику. У нас отлично получается обмениваться информацией и укреплять связь между двумя государствами с помощью специальных мероприятий, которые подготовил для нас сам Форум. Горжусь тем, что молодежь Самарской области часть такого масштабного международного события!", — поделилась своим впечатлениями кандидат филологических наук, доцент, Самарского национального исследовательского университета им. С. П. Королева, руководитель Самарской делегации на Форуме Екатерина Михайлова.

В Самарской области поддержке и развитию талантливой молодежи уделяют большое внимание.

По предложению главы региона Вячеслава Федорищева более 30 студентов самарских вузов проходят стажировку в региональных органах власти. Кроме того, до 31 августа 2024 года проводится конкурсный отбор на включение в состав молодежного правительства региона, членов которого планируют приглашать также к участию в заседаниях регионального кабмина.

В этом году форум приурочен к 75-летней годовщине установления российско-китайских дипломатических отношений. Поэтому программа молодежного форума посвящена вопросам сохранения и укрепления традиционных российских и китайских духовно-нравственных ценностей.

Перед торжественной церемонией открытия форума в саратовском Парке Победы состоялось возложение цветов к Вечному огню, который зажжен в память о павших в борьбе с фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

Почетные гости, руководители делегаций ПФО и провинций Китая, представители органов государственной власти Саратовской области почтили память всех жертв Великой Отечественной войны минутой молчания.

IX Российско-Китайский молодежный форум в формате "Волга-Янцзы" будет проходить до 28 августа. Все эти дни молодые люди дискутируют об инновационном развитии двух стран, участвуют в образовательных и спортивных мероприятиях, посещают популярные туристические места Саратовской области. Участники форума обсуждают возможности международного сотрудничества в рамках панельной дискуссии на тему "Молодежь России и Китая. Векторы развития молодежной политики двух стран", а также дискуссионных сессий: "Развитие российско-китайского межвузовского научно-образовательного сотрудничества в формате "Волга-Янцзы", "Фиджитал технологии", "Защита и сохранение акваторий рек Волги и Янцзы". Для желающих подробно познакомиться с китайской и российской культурой будут организованы специальные мастер-классы.

Одним из ярких событий форума станет создание на набережной реки Волга российскими и китайскими художниками граффити "Волга и Янцзы — великие реки дружбы" длиной 150 метров.

Завершится форум подведением итогов и концертом с участием молодежных коллективов из России и Китая.