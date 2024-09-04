Памятник Алексею Толстому начали устанавливать в новом самарском сквере

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В Самаре начали устанавливать памятник Алексею Толстому в Литературном сквере. Его торжественно откроют в День города 7 сентября. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.

Фото: телеграм-канал Александра Хинштейна