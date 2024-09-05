16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
С кофе и собакой: банки добавляют уюта офисной сети Сбер заявил о снижении ставки по торговому эквайрингу для новых клиентов Более 4 000 российских компаний подключили и используют GigaChat в бизнесе Старший вице-президент Сбера рассказала о риск-моделях по климату ВТБ прогнозирует увеличение среднего срока вкладов

Банки Финансы

Сбер заявил о снижении ставки по торговому эквайрингу для новых клиентов

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 34
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Сбер предложил новым корпоративным клиентам специальные условия по эквайрингу: если оплата пройдёт по QR или биометрии ставка по эквайрингу составит всего 0,3%, а если покупатель оплатит покупку на терминале банковской картой — 1%. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил на IX Восточном экономическом форуме.

"Наши новые терминалы позволяют принимать оплату любыми способами — картами, биометрией, по QR-коду, через SberPay или СБП. И сегодня каждый третий терминал в стране уже принимает оплату "улыбкой". Мы видим интерес к новым методам оплату у самих покупателей: более 30 млн физлиц в Сбере сдали биометрию и могут оплачивать покупки, даже если у них с собой нет ни карты, ни смартфона. Уверен, наше предложение поможет популяризовать технологию еще больше и станет для российского ритейла еще одним шагом в эру цифровизации", — пояснил Анатолий Попов.

Гид потребителя

Последние комментарии

Алексей Воробьев 01 августа 2024 09:22 Совет Федерации поддержал идею создания единого координирующего органа в сфере кибербезопасности

Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.

Сергей Устюгов 29 июля 2024 11:51 Сбер рассказал предпринимателям Поволжья, как внедрить в бизнес искусственный интеллект

Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.

Ольга Ланская 16 июля 2024 08:00 Самарское отделение Сбербанка возглавила Наталья Красулина

Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро

Алексей Воробьев 19 июня 2024 11:15 Более 1,2 млрд рублей поддержки в 2023 году получили предприниматели Самарской области в Сбере при поддержке Гарантийного фонда

Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.

Вероника Яблокова 01 ноября 2023 12:11 На AIJ Junior школьники узнают, какие супервозможности дает искусственный интеллект

Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.

Фото на сайте

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

В Самаре открылся ещё один обновленный офис Сбербанка

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Альфа-Банк провел деловую встречу "Клуба Клиентов" в Самаре

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Первобанк провел на "iВолга–2014" мастер-класс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6