Сбер заявил о снижении ставки по торговому эквайрингу для новых клиентов

Сбер предложил новым корпоративным клиентам специальные условия по эквайрингу: если оплата пройдёт по QR или биометрии ставка по эквайрингу составит всего 0,3%, а если покупатель оплатит покупку на терминале банковской картой — 1%. Об этом заместитель председателя правления Сбербанка Анатолий Попов сообщил на IX Восточном экономическом форуме.

"Наши новые терминалы позволяют принимать оплату любыми способами — картами, биометрией, по QR-коду, через SberPay или СБП. И сегодня каждый третий терминал в стране уже принимает оплату "улыбкой". Мы видим интерес к новым методам оплату у самих покупателей: более 30 млн физлиц в Сбере сдали биометрию и могут оплачивать покупки, даже если у них с собой нет ни карты, ни смартфона. Уверен, наше предложение поможет популяризовать технологию еще больше и станет для российского ритейла еще одним шагом в эру цифровизации", — пояснил Анатолий Попов.