С кофе и собакой: банки добавляют уюта офисной сети

ВТБ планирует обновить три четверти своих отделений, сделав в них кофе-зоны и детские уголки. Кроме того, отделения можно будет посещать с домашними животными. Об этом в рамках Восточного экономического форума рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко.
В этом году банк за счет расширения сети увеличил доступность финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса более чем на треть — на 35%. В небольших населенных пунктах отделения открываются в обновленном компактном формате — "легкие офисы".
"К концу 2026 года мы планируем значительно расширить число отделений, что позволит увеличить потенциальный охват банковскими услугами до 100 млн россиян и обновить три четверти отделений. Они станут еще более гостеприимными и уютными, в них появятся детские уголки, кулеры с водой и кофе-зоны, а также удобные диваны, где клиенты смогут отдохнуть, офисы можно будет посещать и с домашними животными", — сказал Еременко.
Расширение сети также предполагает обслуживание клиентов в выходные дни, уточнил банкир. "Сегодня треть отделений уже работают по субботам", — добавил он.
Последние комментарии
Координация всех усилий в одном органе поможет более эффективно защищать данные граждан и противостоять мошенникам.
Особенно понравилась часть конференции, где участники могли посоревноваться с ИИ в прогнозировании спроса. Это отличный способ показать, насколько точны и полезны могут быть ИИ-модели.
Мои поздравления! Сбер как всегда не дает сомневаться в своих решениях: поставить такого специалиста на соответствующую должность довольно мудро
Получив кредит под поручительство Гарантийного фонда Самарской области в Сбере, компания смогла пополнить оборотные средства и увеличить объемы реализуемой продукции.
Да, в будущем ИИ заменит многих специалистов, так что очень хорошо, что Сбер дает возможность нашим детям познакомиться с ним поближе. Ну и для саморазвития полезно будет.