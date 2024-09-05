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Банки Финансы

С кофе и собакой: банки добавляют уюта офисной сети

САМАРА. 5 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ВТБ планирует обновить три четверти своих отделений, сделав в них кофе-зоны и детские уголки. Кроме того, отделения можно будет посещать с домашними животными. Об этом в рамках Восточного экономического форума рассказал член правления ВТБ Руслан Еременко.

В этом году банк за счет расширения сети увеличил доступность финансовых продуктов и услуг для населения и бизнеса более чем на треть — на 35%. В небольших населенных пунктах отделения открываются в обновленном компактном формате — "легкие офисы".

"К концу 2026 года мы планируем значительно расширить число отделений, что позволит увеличить потенциальный охват банковскими услугами до 100 млн россиян и обновить три четверти отделений. Они станут еще более гостеприимными и уютными, в них появятся детские уголки, кулеры с водой и кофе-зоны, а также удобные диваны, где клиенты смогут отдохнуть, офисы можно будет посещать и с домашними животными", — сказал Еременко.

Расширение сети также предполагает обслуживание клиентов в выходные дни, уточнил банкир. "Сегодня треть отделений уже работают по субботам", — добавил он.

Гид потребителя

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