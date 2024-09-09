В ближайшие дни в Самаре будет по-летнему тепло

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать самарцам в ближайшие дни, с 9 по 11 сентября.

В понедельник, 9 числа, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха 25…27°C.

Во вторник и среду, 10 и 11 сентября, в регионе сохранится переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°C, днем 23…28°C.

Кроме того, синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности на период с 9 по 11 сентября в Самарской области. В эти дни в регионе ожидается "чрезвычайная пожароопасность лесов 5 класса".