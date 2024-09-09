В ближайшие дни в Самаре будет по-летнему тепло

В Приволжском УГМС рассказали, какой погоды ожидать самарцам в ближайшие дни, с 9 по 11 сентября.
В понедельник, 9 числа, в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха 25…27°C.
Во вторник и среду, 10 и 11 сентября, в регионе сохранится переменная облачность, осадков не прогнозируется. Ветер юго-восточный, 5…10 м/с. Температура воздуха ночью 10…15°C, днем 23…28°C.
Кроме того, синоптики объявили оранжевый уровень погодной опасности на период с 9 по 11 сентября в Самарской области. В эти дни в регионе ожидается "чрезвычайная пожароопасность лесов 5 класса".
Последние комментарии
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!
Я не знаю какой вид открывается со стрелки, но может там колесо обозрения поставить круглогодичное? Неплохо бы еще панорамные столовые/кафе/рестораны на стрелке соорудить и для нас и для прибывающих по Волге.
Слава Богу не матрёшки!