Три машины обгорели ночью у дома на ул. Дыбенко в Самаре

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Во ночь на вторник, 10 сентября, в Самаре на ул. Дыбенко, 6 горел автомобиль Lada Granta, повреждения получили еще два автомобиля: Lada Granta и Lada Priora.