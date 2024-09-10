Нашла призвание в нефтянке

Каждый мечтает найти в жизни дело по душе, чтобы работа была в радость, профессия всегда востребована, коллектив дружный и оплата достойная. Старшему аппаратчику воздухоразделения 6-го разряда установки производства азота цеха № 1 Куйбышевского НПЗ Татьяне Васильевой в этом повезло.

В 1988 году она, закончив Куйбышевский нефтетехнологический техникум, пришла на завод работать оператором установки вторичной очистки бензинов 22/4. И не на шутку прикипела к этому непростому делу. Предприятие стало ее первым и единственным местом работы. И за все годы Татьяна Валентиновна ни разу не пожалела о своем выборе. "Я сразу поняла, что нефтянка — моя сфера, и с выбором профессии я не ошиблась" — говорит сегодня один из опытнейших работников КНПЗ.

За 36 лет работы Татьяна Валентиновна стала свидетелем многих больших перемен на заводе: в цехах строили и запускали новые установки, внедряли современное оборудование, модернизировали технологические процессы, от сотрудников КНПЗ требовался не только опыт, но и обновленные знания и навыки. И Татьяна Васильева росла профессионально, не боясь осваивать новое.

Четверть века назад она перешла работать на азотную станцию. "В 2012 году пустили в эксплуатацию новую современную установку производства азота. Не скрою, осваивать тонкости и нюансы модернизированного технологического процесса было непросто, учились буквально на ходу. Но удалось успешно преодолеть и этот жизненный этап. Теперь, спустя годы, вспоминаю пуск установки как одно из самых запоминающихся и важных событий в своей трудовой биографии" — рассказывает о своем опыте наша героиня.

Когда-то на азотной станции был чисто женский коллектив. Даже старшими во всех бригадах были женщины. Сегодня Татьяна Валентиновна — не только единственная женщина, занимающая должность старшего бригады, но и вообще единственная дама в мужском коллективе установки производства азота. Коллеги относятся к ней с уважением, признавая ее профессионализм и доскональное знание своего дела. Как отметил начальник установки производства азота Евгений Крыпаев, она ни в чём не уступает коллегам-мужчинам, даже наоборот — выступает замечательным наставником для молодого поколения нефтепереработчиков. "К ней часто обращаются за советом и помощью как к авторитетному специалисту, мастеру своего дела, слушаются во всём, — рассказывает Евгений Крыпаев.

Такое доброе уважительное отношение взаимно. "Многое менялось на заводе, но неизменным оставалось одно — дружный, надёжный коллектив, где всегда готовы помочь и поддержать. Заводчане всегда отличались сплочённостью и взаимовыручкой, — говорит о родном предприятии Татьяна Васильева. — И эти качества стараемся передать новым поколениям нефтепереработчиков".