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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Нашла призвание в нефтянке

САМАРА. 10 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Каждый мечтает найти в жизни дело по душе, чтобы работа была в радость, профессия всегда востребована, коллектив дружный и оплата достойная. Старшему аппаратчику воздухоразделения 6-го разряда установки производства азота цеха № 1 Куйбышевского НПЗ Татьяне Васильевой в этом повезло.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

В 1988 году она, закончив Куйбышевский нефтетехнологический техникум, пришла на завод работать оператором установки вторичной очистки бензинов 22/4. И не на шутку прикипела к этому непростому делу. Предприятие стало ее первым и единственным местом работы. И за все годы Татьяна Валентиновна ни разу не пожалела о своем выборе. "Я сразу поняла, что нефтянка — моя сфера, и с выбором профессии я не ошиблась" — говорит сегодня один из опытнейших работников КНПЗ.

За 36 лет работы Татьяна Валентиновна стала свидетелем многих больших перемен на заводе: в цехах строили и запускали новые установки, внедряли современное оборудование, модернизировали технологические процессы, от сотрудников КНПЗ требовался не только опыт, но и обновленные знания и навыки. И Татьяна Васильева росла профессионально, не боясь осваивать новое.

Четверть века назад она перешла работать на азотную станцию. "В 2012 году пустили в эксплуатацию новую современную установку производства азота. Не скрою, осваивать тонкости и нюансы модернизированного технологического процесса было непросто, учились буквально на ходу. Но удалось успешно преодолеть и этот жизненный этап. Теперь, спустя годы, вспоминаю пуск установки как одно из самых запоминающихся и важных событий в своей трудовой биографии" — рассказывает о своем опыте наша героиня.

Когда-то на азотной станции был чисто женский коллектив. Даже старшими во всех бригадах были женщины. Сегодня Татьяна Валентиновна — не только единственная женщина, занимающая должность старшего бригады, но и вообще единственная дама в мужском коллективе установки производства азота. Коллеги относятся к ней с уважением, признавая ее профессионализм и доскональное знание своего дела. Как отметил начальник установки производства азота Евгений Крыпаев, она ни в чём не уступает коллегам-мужчинам, даже наоборот — выступает замечательным наставником для молодого поколения нефтепереработчиков. "К ней часто обращаются за советом и помощью как к авторитетному специалисту, мастеру своего дела, слушаются во всём, — рассказывает Евгений Крыпаев.

Такое доброе уважительное отношение взаимно. "Многое менялось на заводе, но неизменным оставалось одно — дружный, надёжный коллектив, где всегда готовы помочь и поддержать. Заводчане всегда отличались сплочённостью и взаимовыручкой, — говорит о родном предприятии Татьяна Васильева. — И эти качества стараемся передать новым поколениям нефтепереработчиков".

В этом году за высокий профессионализм и преданность профессии старшему аппаратчику воздухоразделения 6-го разряда установки производства азота цеха № 1 Куйбышевского НПЗ Татьяне Васильевой было присвоено высочайшее звание "Заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Самарской области".

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John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

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и спарку надо работать эффективнее

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