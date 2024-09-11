На Сызранской ТЭЦ прошла противоаварийная тренировка

Самарский филиал "Т Плюс" провел на Сызранской ТЭЦ общестанционную противоаварийную тренировку. К ней были привлечены силы и средства 7 пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы, сообщили в компании.
Участники мероприятия отработали практические навыки по ликвидации возгорания и устранению последствий технологического нарушения.
По легенде учения в отсеке кабельного этажа блока парогазовой установки произошло возгорание, при этом в результате технического сбоя случился отказ автоматического запуска системы пожаротушения. Оперативный персонал ТЭЦ в кратчайшие сроки направил сообщение об условном возгорании в соответствующие городские службы и руководству предприятия, выполнил необходимые аварийные переключения оборудования. В готовность были приведены работники станции из числа добровольного противопожарного формирования. На Сызранскую ТЭЦ оперативно прибыл дежурный расчёт пожарной части, проведено боевое развёртывание и имитация тушения возгорания.
"Отработка совместных действий в условиях, максимально приближенных к реальным, полезна как для привлекаемых сил пожаротушения — профессиональных огнеборцев, так и персонала станции. Подобные проверки проводятся на станции ежегодно", — отметил технический директор — главный инженер Сызранской ТЭЦ Сергей Гладышев.
Последние комментарии
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Живу в частном доме в 50кв² оплата за мусор 375рублей, буду платить 100, кто выиграл?
И кто от этого выиграет, кроме самого ЭСР?
А работать, не болтать не пробывал? А для чего брался за дело? Бери кредит под себя лично и выполняй.
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