На Сызранской ТЭЦ прошла противоаварийная тренировка

Самарский филиал "Т Плюс" провел на Сызранской ТЭЦ общестанционную противоаварийную тренировку. К ней были привлечены силы и средства 7 пожарно-спасательного отряда Государственной противопожарной службы, сообщили в компании.

Участники мероприятия отработали практические навыки по ликвидации возгорания и устранению последствий технологического нарушения.

По легенде учения в отсеке кабельного этажа блока парогазовой установки произошло возгорание, при этом в результате технического сбоя случился отказ автоматического запуска системы пожаротушения. Оперативный персонал ТЭЦ в кратчайшие сроки направил сообщение об условном возгорании в соответствующие городские службы и руководству предприятия, выполнил необходимые аварийные переключения оборудования. В готовность были приведены работники станции из числа добровольного противопожарного формирования. На Сызранскую ТЭЦ оперативно прибыл дежурный расчёт пожарной части, проведено боевое развёртывание и имитация тушения возгорания.

"Отработка совместных действий в условиях, максимально приближенных к реальным, полезна как для привлекаемых сил пожаротушения — профессиональных огнеборцев, так и персонала станции. Подобные проверки проводятся на станции ежегодно", — отметил технический директор — главный инженер Сызранской ТЭЦ Сергей Гладышев.