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Молодежная политика Общество

Между Самарой и Брестом организуют телемост

САМАРА. 112 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 17 сентября, между Самарой и Брестом, которые в 2022 году стали городами-побратимами, будет организован международный телемост "В единстве наша сила!", приуроченный ко Дню народного единства в республике Беларусь (отмечается 17 сентября) и в Российской Федерации (отмечается 4 ноября). Телемост начнется в 14:00. Об этом рассказали в мэрии Самары.

Самарские участники телемоста — учащиеся 8 класса школы № 13 имени Героя Советского Союза Санчирова, члены Совета при губернаторе Самарской области по межнациональным отношениям, представители Самарской областной общественной организации белорусов и выходцев из Беларуси "Русско-белорусское братство 2000", ее образовательные и творческие партнеры — соберутся в Библиотеке народов Поволжья (ул. Ленинградская, 7).

На юго-западе Беларуси, в Бресте (крупнейшем городе Брестской области и шестом по численности населения в Республике Беларусь) к телемосту присоединятся сверстники самарских школьников — учащиеся средней школы № 13 г. Бреста имени В. И. Хована, а также работники библиотечной сферы.

Стоит отметить, что в обоих городах мероприятие проводится на площадках детских библиотек, которые по инициативе областной организации самарских белорусов тоже стали партнерами.

Телемост начнется с приветствия члена Совета Федеральной национально-культурной автономии (ФНКА) Белорусов России и члена Совета при губернаторе Самарской области по межнациональным отношениям, президента СОО белорусов и выходцев из Беларуси "Русско-белорусское братство 2000", лауреата Губернской премии в области культуры и искусства Ирины Глусской. Кроме того, телемост откроют ведущая мероприятия — главный библиотекарь филиала № 14 МБУК "Централизованная система детских библиотек" Самары — "Библиотека народов Поволжья" Юлия Шейдина и заведующая Брестской городской библиотекой-филиалом № 13 Светлана Ивашкова.

Во время межнационального мероприятия учащиеся и другие гости телемоста в формате международного форума обсудят вопросы национальной идентичности и самосознания, основанные на уникальных традициях, в том числе культурно-языковых, идеи дальнейшего укрепления межнационального единства, а также речь пойдет непосредственно об исторических основах и традициях празднования Дня народного единства как в России, так и в республике Беларусь.

Помимо познавательного онлайн-общения участников телемоста, запланирована трансляция видеоролика выступления детской вокальной студии "Fantasy Kids" (Самара, школа № 13).

Организаторы телемоста подчеркивают, что единение — истинная национальная ценность народов России и Беларуси, и ее необходимо уважать, беречь и защищать. А День народного единства — символ патриотизма, созидания и суверенитета государств, что крайне важно сохранить для формирования чувства сопричастности к стране и судьбе каждого гражданина России и Беларуси — государств, которые считаются одной большой семьей. Отметим также, что телемост проходит в Год семьи в РФ и в Год качества в Беларуси.

Участники телемоста уверены, что он станет еще одним стимулом к более детальному изучению героической истории народов России и Беларуси, задаст долгосрочное направление на продолжение зародившегося 2 года назад образовательного и творческого сотрудничества учеников школ городов-партнеров — Самары и Бреста.

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Так их надо было с медиками объединять.

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а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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