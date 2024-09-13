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Губернатор Власть и политика

Заместитель премьер-министра Республики Татарстан отметил высокий уровень доверия к избранному губернатору Самарской области

САМАРА. 13 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан, председатель Национального совета Всемирного конгресса татар Василь Шайхразиев принял участие в церемонии вступления в должность губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева.

Заместитель Премьер-Министра Республики Татарстан отметил тесное взаимодействие между двумя крупными регионами Поволжья: "У нас очень много схожего: нефтехимия, переработка, добыча, машиностроение, авиация, сельское хозяйство. И по всем направлениям мы очень полезны друг другу. Нам очень приятно из Татарстана приезжать в Самарскую область, и из Самарской области приезжают в нашу республику — туристами, по работе, учёбе. Эта коллаборация сегодня на очень высоком уровне".
Василь Шайхразиев подчеркнул что губернатору Самарской области оказано высокое доверие. "Когда президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин представляет жителям Самарской области руководство, нового кандидата, — это доверие, над которым надо работать. Избиратели, жители региона, которые отдали свои голоса, а это почти 80%, — это тоже очень высокий уровень доверия и надежды. Эта надежда должна обязательно оправдаться. Все то, что было сказано в рамках предвыборной кампании, сейчас должно ложиться в первую пятилетнюю программу развития".

Василь Шайхразиев поздравил Вячеслава Федорищева от имени главы Республики Татарстана Рустама Минниханова, который недавно был в Самаре с рабочим визитом, и пожелал удачи губернатору Самарской области и его команде.

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