В Самарской области ожидаются заморозки

Приволжское УГМС объявило желтый уровень погодной опасности в связи с предстоящими ночными заморозками.

"В ночные часы 18 и 19 сентября местами в Самарской области в воздухе и на поверхности почвы ожидаются заморозки 0, -3 градуса", - рассказали синоптики.