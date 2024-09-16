АО "Транснефть — Приволга" провело плановое пожарно-тактическое учение на производственном объекте в Волгоградской области

АО "Транснефть — Приволга" совместно с подразделениями государственной противопожарной службы провело плановое пожарно-тактическое учение по тушению условного пожара на головной перекачивающей станции (ГПС) "Тингута" в Волгоградской области.

По сценарию учения в результате нарушения герметичности резервуара объемом 20 тыс. куб. м началось "горение" дизельного топлива. Автоматическая система подслойного тушения не сработала, система орошения "горящего" резервуара оказалась в неработоспособном состоянии. Система водяного охлаждения двух соседних емкостей сработала в штатном режиме.

После поступления сигнала технологический процесс был остановлен, объект обесточен. Объявлена общая эвакуация работников, не задействованных в ликвидации условного пожара. После проведения разведки и оценки обстановки пожарные расчеты трех отделений 22 пожарно-спасательной части ФГБУ "Управление ДП ФПС ГПС № 5" сосредоточились на тушении "горящего" резервуара, подготовке и проведении пенной атаки. Тушение велось комбинированным способом. Пена одновременно подавалась как на поверхность нефтепродукта с помощью пеноподъемника, так и под слой дизельного топлива в резервуаре. Условное возгорание было оперативно ликвидировано.

Целью мероприятия была отработка взаимодействия сил и средств территориальных пожарно-спасательных гарнизонов с техническими и аварийными службами ГПС, повышение готовности к действиям по ликвидации пожара и обеспечению основных функций производственного объекта. Также проверялась готовность членов добровольно-пожарной дружины и оперативного персонала станции к ликвидации пожара, отрабатывалось взаимодействие с подразделениями Федеральной противопожарной службы.

В тренировке приняли участие более 30 человек, использовалось 6 единиц пожарной техники. Действия получили высокую оценку организаторов тренировки. Задача по локализации и ликвидации условного возгорания резервуара была выполнена в регламентное время.

Производственные объекты АО "Транснефть — Приволга" относятся к категории взрывопожароопасных. Проведение учений по тушению условных возгораний является важной составляющей частью работы по обеспечению пожарной и промышленной безопасности нефтепроводной инфраструктуры.