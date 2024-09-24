16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области сократилось время оказания услуг в электронном виде на портале Госуслуги Эпоха перемен: жизнь без YouTube Советы родителям: как обезопасить ребенка и его первый гаджет от киберугроз Эксперт рассказал, как безопасно купить машину с пробегом Крупные рекламодатели стали в разы чаще инвестировать в продвижение на Авито

Интернет Транспорт и связь

"Ростелеком" предлагает своим клиентам проверить данные на утечки

САМАРА. 24 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 261
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

"Ростелеком" и "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома" — архитектор комплексной кибербезопасности) запускают возможность проверки персональных данных на предмет их утечки в интернет. Решение позволит пользователям узнать о том, какая личная информация попала в открытый доступ, а также получить рекомендации по безопасному хранению данных в сети. Бесплатная опция реализована для клиентов "Ростелекома" и пользователей мобильной связи Т2.

Фото: предоставлено ПАО "Ростелеком"

В личном кабинете пользователь может запросить специальную проверку, в результате которой он получит отчет с перечнем утекших данных в частично скрытом виде (ФИО, телефон, почта, адрес, пароли). Также отобразится список скомпрометированных ресурсов и вероятная дата утечки информации.

Такая информация позволит понять, где нужно поменять пару "логин-пароль", какие сайты могут быть небезопасными, как предотвратить взлом социальных сетей и личных кабинетов на разных ресурсах.

Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома": "Киберугрозы сегодня могут коснуться каждого. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила кибергигиены и контролировать размещение своих персональных данных в интернете. Наш сервис позволяет это сделать в один клик в личном кабинете. Отчет о найденных в открытом доступе данных формируется в режиме онлайн. На основании этой информации наши пользователи смогут оперативно отреагировать — поменять или удалить данные на скомпрометированных ресурсах и защитить себя от возможных неприятностей".

Игорь Сергиенко, директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар": "В современном цифровом мире защита личной информации становится одной из наиболее актуальных задач. Благодаря сервису мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA от компании "Солар" пользователи получают ценную возможность отслеживать риски с помощью детализированных отчетов об утечках персональных данных. Это помогает повысить уровень безопасности и осведомленности, позволяя каждому гражданину более активно защищать свои данные, и способствует формированию цифровой гигиены общества".

Сервис доступен всем абонентам провайдера в приложении для Android и IOS и в интернет-браузерах. Для активации сервиса рекомендуем скачать обновления в магазинах приложений.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

Фото на сайте

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

В Самаре презентовали новый двухэтажный поезд Оренбург - Самара - Москва

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строительство дороги в обход Тольятти идет по жесткому графику

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Строители Фрунзенского моста завершили монтаж крайних участков пролетного строения

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6