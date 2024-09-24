"Ростелеком" предлагает своим клиентам проверить данные на утечки

"Ростелеком" и "Солар" (дочерняя компания "Ростелекома" — архитектор комплексной кибербезопасности) запускают возможность проверки персональных данных на предмет их утечки в интернет. Решение позволит пользователям узнать о том, какая личная информация попала в открытый доступ, а также получить рекомендации по безопасному хранению данных в сети. Бесплатная опция реализована для клиентов "Ростелекома" и пользователей мобильной связи Т2.
В личном кабинете пользователь может запросить специальную проверку, в результате которой он получит отчет с перечнем утекших данных в частично скрытом виде (ФИО, телефон, почта, адрес, пароли). Также отобразится список скомпрометированных ресурсов и вероятная дата утечки информации.
Такая информация позволит понять, где нужно поменять пару "логин-пароль", какие сайты могут быть небезопасными, как предотвратить взлом социальных сетей и личных кабинетов на разных ресурсах.
Алексей Демяненко, директор по продуктам и тарифам массового сегмента "Ростелекома": "Киберугрозы сегодня могут коснуться каждого. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать простые правила кибергигиены и контролировать размещение своих персональных данных в интернете. Наш сервис позволяет это сделать в один клик в личном кабинете. Отчет о найденных в открытом доступе данных формируется в режиме онлайн. На основании этой информации наши пользователи смогут оперативно отреагировать — поменять или удалить данные на скомпрометированных ресурсах и защитить себя от возможных неприятностей".
Игорь Сергиенко, директор центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA ГК "Солар": "В современном цифровом мире защита личной информации становится одной из наиболее актуальных задач. Благодаря сервису мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA от компании "Солар" пользователи получают ценную возможность отслеживать риски с помощью детализированных отчетов об утечках персональных данных. Это помогает повысить уровень безопасности и осведомленности, позволяя каждому гражданину более активно защищать свои данные, и способствует формированию цифровой гигиены общества".
Сервис доступен всем абонентам провайдера в приложении для Android и IOS и в интернет-браузерах. Для активации сервиса рекомендуем скачать обновления в магазинах приложений.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???