"Ростелеком" приглашает на конференцию по корпоративной мобильности и платформе ОС "Аврора"

Компании "Ростелеком" и "Открытая мобильная платформа" (ОМП) анонсируют проведение масштабной конференции "Аврора. Своя конференция", которая состоится 8–9 октября 2024 года в Solux Hotel, Москва.
Ожидается участие более тысячи представителей технологических партнеров, разработчиков приложений и компаний, заинтересованных в развитии экосистемы "Аврора".
8 октября ОМП соберет партнеров для обсуждения развития платформы "Аврора", включая экосистему ПО и устройств, а также бизнес-возможностей. 9 октября пройдет бизнес-день для заказчиков с акцентом на стратегическом выборе "Авроры" для российских предприятий.
Запланировано обсуждение вопросов технологической независимости от иностранного программного обеспечения, создания доверенных отечественных решений на базе платформы "Аврора", соответствия требованиям текущего законодательства в области КИИ.
Дарий Халитов, старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома": "Аврора. Своя конференция" пройдет впервые и представит уникальную возможность технологическим партнерам, разработчикам и бизнес-руководителям пообщаться, обменяться опытом и обсудить инновации в сфере корпоративной мобильности. Участники мероприятия смогут расширить сеть своих контактов и получить инсайты о будущих разработках платформы "Аврора", а также узнать о новых возможностях, которые наша экосистема предоставляет для бизнеса. Ждем вас, чтобы вместе строить будущее мобильных технологий в России".
В течении двух дней конференции будет работать выставочная зона, где будет представлен полный модельный ряд мобильных телефонов и планшетов на пятой версии ОС "Аврора" от российских производителей: Fplus, Aquarius, "Байтерг", Yadro и "Масштаб", а также решения от партнеров по информационной безопасности и разработки мобильных приложений.
В игровой зоне конференции можно будет ознакомиться с играми на ОС "Аврора" и участвовать в турнире Quake-2.
Подробная информация о программе и регистрация на мероприятие на сайте.
Ожидается участие представителей органов власти, государственных корпораций и крупных компаний, таких как РЖД, Росатом, "Аэрофлот", "Альфа-банк", "Яндекс", Wildberries и других.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???