"Ростелеком" приглашает на конференцию по корпоративной мобильности и платформе ОС "Аврора"

Компании "Ростелеком" и "Открытая мобильная платформа" (ОМП) анонсируют проведение масштабной конференции "Аврора. Своя конференция", которая состоится 8–9 октября 2024 года в Solux Hotel, Москва.

Ожидается участие более тысячи представителей технологических партнеров, разработчиков приложений и компаний, заинтересованных в развитии экосистемы "Аврора".

8 октября ОМП соберет партнеров для обсуждения развития платформы "Аврора", включая экосистему ПО и устройств, а также бизнес-возможностей. 9 октября пройдет бизнес-день для заказчиков с акцентом на стратегическом выборе "Авроры" для российских предприятий.

Запланировано обсуждение вопросов технологической независимости от иностранного программного обеспечения, создания доверенных отечественных решений на базе платформы "Аврора", соответствия требованиям текущего законодательства в области КИИ.

Дарий Халитов, старший вице-президент по информационным технологиям "Ростелекома": "Аврора. Своя конференция" пройдет впервые и представит уникальную возможность технологическим партнерам, разработчикам и бизнес-руководителям пообщаться, обменяться опытом и обсудить инновации в сфере корпоративной мобильности. Участники мероприятия смогут расширить сеть своих контактов и получить инсайты о будущих разработках платформы "Аврора", а также узнать о новых возможностях, которые наша экосистема предоставляет для бизнеса. Ждем вас, чтобы вместе строить будущее мобильных технологий в России".

В течении двух дней конференции будет работать выставочная зона, где будет представлен полный модельный ряд мобильных телефонов и планшетов на пятой версии ОС "Аврора" от российских производителей: Fplus, Aquarius, "Байтерг", Yadro и "Масштаб", а также решения от партнеров по информационной безопасности и разработки мобильных приложений.

В игровой зоне конференции можно будет ознакомиться с играми на ОС "Аврора" и участвовать в турнире Quake-2.

Подробная информация о программе и регистрация на мероприятие на сайте.

Ожидается участие представителей органов власти, государственных корпораций и крупных компаний, таких как РЖД, Росатом, "Аэрофлот", "Альфа-банк", "Яндекс", Wildberries и других.