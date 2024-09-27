Вратарь Эмиль Абдуллин покинул "Ладью"

ХК "Ладья" покинул вратарь Эмиль Абдуллин, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.
За "Ладью" Абдуллин выступал с начала прошлого сезона и принял участие в четырех матчах, отразив 89.9% бросков в створ при коэффициенте надежности 3.01. В стартовавшем регулярном чемпионате МХЛ голкипер на площадку не выходил.
Контракт с 19-летним хоккеистом расторгнут по обоюдному согласию сторон.
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