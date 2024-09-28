В Самаре на пр. Кирова ограничено движение трамваев из-за повреждения провода

В субботу, 28 сентября, в Самаре с 15:50 ограничено движение трамваев на пр. Кирова.
Как сообщает департамента транспорта, повреждение контактного провода на пр. Кирова/ул.Теннисная в оба направления.
UPD: По сообщениям ведомства, движение восстановлено в 17:00.
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Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!