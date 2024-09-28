В Самаре на пр. Кирова ограничено движение трамваев из-за повреждения провода

В субботу, 28 сентября, в Самаре с 15:50 ограничено движение трамваев на пр. Кирова.

Как сообщает департамента транспорта, повреждение контактного провода на пр. Кирова/ул.Теннисная в оба направления.

UPD: По сообщениям ведомства, движение восстановлено в 17:00.