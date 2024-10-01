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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" провело плановые учения на ЛПДС в Самарской области

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" провело плановые пожарно-тактические учения на одном из объектов Бугурусланского районного нефтепроводного управления — линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Похвистнево".

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Цель — отработка взаимодействия личного состава ведомственной пожарной команды, персонала ЛПДС и членов добровольной пожарной дружины (ДПД). По легенде в результате нарушения технологического процесса произошла разгерметизация резервуара вертикального стального с понтоном объемом 5 тыс. куб. м с последующим разливом нефти и ее возгоранием. Площадь условного горения в резервуарном парке составила около 3,3 тыс. кв метров.

Оперативно прибыл боевой расчёт ведомственной пожарной команды ЛПДС "Похвистнево" и члены добровольной пожарной дружины, а также два пожарных расчета ПСЧ № 102 территориального гарнизона пожарной охраны Самарской области. Был организован оперативный штаб тушения. Прибывшие пожарные подразделения в кратчайшие сроки произвели разведку и полное боевое развертывание — проложили магистральные и рабочие линии к узлам системы тушения и системы охлаждения "горящего" и соседнего резервуаров, организовали охлаждение резервуаров. Была проведена пенная атака, в результате которой условное возгорание было потушено.

Тушение производилось с использованием 4 единиц пожарной техники, подано 16 пенных стволов. В локализации и ликвидации условного пожара были задействованы 32 человека личного состава.

По итогам комиссия отметила, что все мероприятия выполнены успешно и в полном соответствии с задачами, определенными планом. Ликвидация условного пожара и его "последствий" проведена в нормативные сроки.

Производственные объекты АО "Транснефть - Приволга" относятся к категории опасных. Проведение подобных тренировочных мероприятий является важной составляющей процесса обеспечения пожарной и промышленной безопасности, а также готовности сил и средств к ликвидации возможных пожаров.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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