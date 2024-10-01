"Татнефть-Самара" получит участок на юге области за 593 млн рублей

ООО "Татнефть-Самара" признано победителем в аукционе на право добычи нефти на Алфитовом участке с ценой предложения 593,9 млн руб., сообщается в протоколе о результатах торгов.
Речь идет о нефтяном участке на территории Большечерниговского, Большеглушицкого и Алексеевского районов Самарской области. Площадь участка составляет 619,1 кв. км. Суммарные извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 оцениваются в 4074 тыс. тонн. Начальная цена лота составляла 66,7 млн рублей.
На аукцион заявились четыре участника: ООО "Ялыкское" экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексея Чулкина, ООО "ННК-Оренбургнефтегаз" (аффилированное АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуарда Худайнатова), ООО "РИТЭК" (владелец ПАО "Лукойл") и ООО "Татнефть-Самара" (учредитель ПАО "Татнефть"). Последнее предложило наиболее высокую цену. Предпоследним было предложение "РИТЭК" - 587,2 млн рублей.
Отметим, что рядом с Алфитовым участком "Татнефть-Самара" разрабатывает Иргизское месторождение.
Последние комментарии
очень странно
нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.
Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.
В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.
и спарку надо работать эффективнее