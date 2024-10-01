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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Татнефть-Самара" получит участок на юге области за 593 млн рублей

САМАРА. 1 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Татнефть-Самара" признано победителем в аукционе на право добычи нефти на Алфитовом участке с ценой предложения 593,9 млн руб., сообщается в протоколе о результатах торгов.

Фото: https://torgi.gov.ru

Речь идет о нефтяном участке на территории Большечерниговского, Большеглушицкого и Алексеевского районов Самарской области. Площадь участка составляет 619,1 кв. км. Суммарные извлекаемые ресурсы нефти по категории D0 оцениваются в 4074 тыс. тонн. Начальная цена лота составляла 66,7 млн рублей.

На аукцион заявились четыре участника: ООО "Ялыкское" экс-депутата Госсовета Удмуртии Алексея Чулкина, ООО "ННК-Оренбургнефтегаз" (аффилированное АО "Независимая нефтегазовая компания" (ННК) Эдуарда Худайнатова), ООО "РИТЭК" (владелец ПАО "Лукойл") и ООО "Татнефть-Самара" (учредитель ПАО "Татнефть"). Последнее предложило наиболее высокую цену. Предпоследним было предложение "РИТЭК" - 587,2 млн рублей.

Отметим, что рядом с Алфитовым участком "Татнефть-Самара" разрабатывает Иргизское месторождение.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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