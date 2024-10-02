Эльфы и Синий трактор: Авито запустил социальный проект о второй жизни вещей

Что происходит с вещами, которые не выбросили, а отдали или продали в другие руки? На Авито запустили социальный проект, который призван вдохновить людей не просто выбрасывать ненужные вещи или накапливать их у себя дома, а давать им вторую жизнь с помощью продажи на сервисе.

Так Авито обращает внимание на то, что у каждой вещи, даже не нужной, может появиться второй дом и новая жизнь. И благодаря площадке пользователи могут подключить фантазию и создавать новые хорошие истории для этих предметов.

В рамках проекта команда Авито обратилась к детям с просьбой поразмышлять о том, что стало с вещами их семей, проданными через сервис. Самые забавные и трогательные истории были проиллюстрированы, а яркие постеры с ними размещены в таких городах, как Уфа, Красноярск, Казань, Краснодар, Кемерово, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород и Новосибирск.

"В 2023 году почти каждая семья в России воспользовалась Авито, совершив около 25 миллионов сделок в категории товаров для детей, что позволило сэкономить на покупках более 15 миллиардов рублей. Это свидетельствует о том, что осознанное потребление и разумные сценарии покупок становится важной частью нашего поведения. А наш проект — история о взаимной выгоде, возможности разгрузить пространство и дать вещам вторую жизнь. Стоит отметить, что тренд на осознанное потребление формируется с ранних лет и закрепляется в юном возрасте, что особенно заметно среди российских зумеров: опрос Авито показал, что 40% молодежи относятся к этому явлению позитивно, а в городах-миллионниках этот показатель достигает 51%", — отметил Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товары.

На постерах изображены рисунки с мыслями детей о том, куда попали их старые игрушки и что с ними стало. Так, например, восьмилетний Лев предполагает, что на его велосипеде сейчас может ездить маленький слоненок. А семилетний Андрей считает, что его игрушечный трактор после покупки на Авито мог попасть в деревню и ездить рядом с настоящими.

Проект не только помогает детям развивать креативность, но и вдохновляет людей на то, чтобы дарить своим вещам вторую жизнь, ведь каждая история имеет значение и способна объединять людей.