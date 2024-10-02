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Эльфы и Синий трактор: Авито запустил социальный проект о второй жизни вещей Кто спасёт планету через 30 лет: к старту сериала "Подростки в космосе" Wink.ru представляет захватывающий трейлер Жители Самарской области могут сделать предзаказ Xiaomi 14T Solar NGFW получил сертификат соответствия требованиям ФСТЭК России Вы просто поверьте: в сериале по мотивам советского хита "Москва слезам не верит" снимаются Иван Янковский, Андрей Максимов и Анастасия Талызина

Интернет Транспорт и связь

Эльфы и Синий трактор: Авито запустил социальный проект о второй жизни вещей

САМАРА. 2 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Что происходит с вещами, которые не выбросили, а отдали или продали в другие руки? На Авито запустили социальный проект, который призван вдохновить людей не просто выбрасывать ненужные вещи или накапливать их у себя дома, а давать им вторую жизнь с помощью продажи на сервисе.

Фото: предоставлено пресс-службой Авито

Так Авито обращает внимание на то, что у каждой вещи, даже не нужной, может появиться второй дом и новая жизнь. И благодаря площадке пользователи могут подключить фантазию и создавать новые хорошие истории для этих предметов.

В рамках проекта команда Авито обратилась к детям с просьбой поразмышлять о том, что стало с вещами их семей, проданными через сервис. Самые забавные и трогательные истории были проиллюстрированы, а яркие постеры с ними размещены в таких городах, как Уфа, Красноярск, Казань, Краснодар, Кемерово, Екатеринбург, Самара, Нижний Новгород и Новосибирск.

"В 2023 году почти каждая семья в России воспользовалась Авито, совершив около 25 миллионов сделок в категории товаров для детей, что позволило сэкономить на покупках более 15 миллиардов рублей. Это свидетельствует о том, что осознанное потребление и разумные сценарии покупок становится важной частью нашего поведения. А наш проект — история о взаимной выгоде, возможности разгрузить пространство и дать вещам вторую жизнь. Стоит отметить, что тренд на осознанное потребление формируется с ранних лет и закрепляется в юном возрасте, что особенно заметно среди российских зумеров: опрос Авито показал, что 40% молодежи относятся к этому явлению позитивно, а в городах-миллионниках этот показатель достигает 51%", — отметил Алексей Ли, коммерческий директор Авито Товары.

На постерах изображены рисунки с мыслями детей о том, куда попали их старые игрушки и что с ними стало. Так, например, восьмилетний Лев предполагает, что на его велосипеде сейчас может ездить маленький слоненок. А семилетний Андрей считает, что его игрушечный трактор после покупки на Авито мог попасть в деревню и ездить рядом с настоящими.

Проект не только помогает детям развивать креативность, но и вдохновляет людей на то, чтобы дарить своим вещам вторую жизнь, ведь каждая история имеет значение и способна объединять людей.

Гид потребителя

Последние комментарии

Анатолий Илларионов 28 мая 2014 10:11 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.

Thought Mind 27 мая 2014 17:32 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...

Африкантова Екатерина 27 мая 2014 10:14 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...

Ivan Parshnev 26 мая 2014 17:37 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )

Африкантова Екатерина 26 мая 2014 08:47 СМАРТС проложит ВОЛС вдоль дорог по всей России

зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???

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