На Авито появились "Награды за задания" — программа мотивации с бонусами и призами

На платформе Авито появились программы, призванные повысить вовлеченность пользователей через игровые и конкурсные механики. Теперь в личном профиле можно увидеть новый раздел "Награды за задания", включающий в себя список обновляемых активностей и варианты призов, которые можно получить за их выполнение.

Как сообщили в пресс-службе компании, раздел запустился 2 октября для большинства пользователей во всех регионах в тестовом режиме. Он доступен как в десктоп-версии, так и в мобильных приложениях на всех платформах. Для 100% аудитории раздел станет доступен в следующем году.

"Авито эволюционировал в площадку, которая позволяет россиянам решить множество жизненных вопросов. Наша цель — сделать так, чтобы пользователи знали и применяли сценарии, в которых Авито может сделать их жизнь лучше — простым и увлекательным образом. На платформе постоянно появляются новые разделы и расширяется доступный функционал. Геймификационные механики ненавязчиво знакомят с возможностями классифайда. Пользовательский опыт становится не просто полезным, но и выгодным, благодаря наличию гарантированных призов", — сказал Виталий Туманов, директор по продукту для частных пользователей.

Раздел "Награды за задания" находится в профиле пользователя. Также попасть в раздел можно будет через истории на главной странице и всплывающие уведомления внутри приложения.

За выполнение заданий пользователь сможет получать "билетики" — условные единицы, которые позволяют принять участие в розыгрыше материальных ценных призов. Размер вознаграждения будет зависеть от количества действий, необходимых для успешного выполнения задания.

Так, пользователь получит меньше "билетиков" за простые задания, такие как "добавить адрес в профиль" или "посмотреть пять объявлений в разделе Премиум", и больше за такие как "купить товар с доставкой" или "забронировать жилье". Количество собранных "билетиков" напрямую влияет на шанс выигрыша.

В будущем планируется расширить варианты вознаграждений, пользователь сможет получать бонусы за выполнение заданий. Ими можно будет оплачивать до 99% стоимости доставки, размещений и продвижения объявлений, а также до 10% стоимости бронирования жилья в Авито Путешествиях. Классифайд будет тестировать различные механики с использованием "билетиков" и бонусов для большего вовлечения пользователей.

Следующий шаг развития нового раздела — развитие персонализированных заданий и челленджей, а также появление заданий от продавцов.