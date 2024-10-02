На Авито появились "Награды за задания" — программа мотивации с бонусами и призами

На платформе Авито появились программы, призванные повысить вовлеченность пользователей через игровые и конкурсные механики. Теперь в личном профиле можно увидеть новый раздел "Награды за задания", включающий в себя список обновляемых активностей и варианты призов, которые можно получить за их выполнение.
Как сообщили в пресс-службе компании, раздел запустился 2 октября для большинства пользователей во всех регионах в тестовом режиме. Он доступен как в десктоп-версии, так и в мобильных приложениях на всех платформах. Для 100% аудитории раздел станет доступен в следующем году.
"Авито эволюционировал в площадку, которая позволяет россиянам решить множество жизненных вопросов. Наша цель — сделать так, чтобы пользователи знали и применяли сценарии, в которых Авито может сделать их жизнь лучше — простым и увлекательным образом. На платформе постоянно появляются новые разделы и расширяется доступный функционал. Геймификационные механики ненавязчиво знакомят с возможностями классифайда. Пользовательский опыт становится не просто полезным, но и выгодным, благодаря наличию гарантированных призов", — сказал Виталий Туманов, директор по продукту для частных пользователей.
Раздел "Награды за задания" находится в профиле пользователя. Также попасть в раздел можно будет через истории на главной странице и всплывающие уведомления внутри приложения.
За выполнение заданий пользователь сможет получать "билетики" — условные единицы, которые позволяют принять участие в розыгрыше материальных ценных призов. Размер вознаграждения будет зависеть от количества действий, необходимых для успешного выполнения задания.
Так, пользователь получит меньше "билетиков" за простые задания, такие как "добавить адрес в профиль" или "посмотреть пять объявлений в разделе Премиум", и больше за такие как "купить товар с доставкой" или "забронировать жилье". Количество собранных "билетиков" напрямую влияет на шанс выигрыша.
В будущем планируется расширить варианты вознаграждений, пользователь сможет получать бонусы за выполнение заданий. Ими можно будет оплачивать до 99% стоимости доставки, размещений и продвижения объявлений, а также до 10% стоимости бронирования жилья в Авито Путешествиях. Классифайд будет тестировать различные механики с использованием "билетиков" и бонусов для большего вовлечения пользователей.
Следующий шаг развития нового раздела — развитие персонализированных заданий и челленджей, а также появление заданий от продавцов.
Последние комментарии
Работать СМАРТС стал хуже технически последние пару лет. Постоянные проблемы со связью. Много раз попадал в неприятные ситуации из-за внезапной потери связи. Причём, в СМАРТС никто извиняться не собирался и не собирается.
к сожалению да... "тонущий"... сам из СМАРТСа ушел когда деньги в российском роуминге "экспроприировали"...
"тонущий" потому что оплатить кредиты СМАРТС не в состоянии, а ввязывается в авантюрный проект... против смартса ничего не имею-работает так же как и все сотовые операторы, на конкурентов не работаю и пользуюсь смартсом более 9 лет, правда только в самарской обл., в москве из-за роуминга можно попасть на кругленькую сумму, а про заграницу нечего и говорить...
Откуда информация от "тонущем" операторе? Работаете на конкурентов? Пользуюсь данным оператором больше 12 лет и всем доволен, ну, кроме роуминга )
зная проблемы дорог в России, то интернет не скоро дойдет до всего населения страны, и второе как быть с базовыми станциями, которые работают в настоящее время и откуда интересно деньги у "тонущего", погрязнувшегося в кредитах, смартса???