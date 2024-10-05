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Образование Общество

Спикер Самарской Губернской думы поздравил учителей региона с профессиональным праздником

САМАРА. 5 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Председатель Самарской Губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников поздравил учителей и педагогов Самарской области с профессиональным праздником — Днём учителя.

Фото: пресс-служба Самарской Губернской Думы

"Профессия учителя, педагога — одна из самых почётных, но и одна из самых сложных и ответственных. Учителя определяют качество образования, во многом формируют нравственную и гражданскую позицию подрастающего поколения.

Самарская область гордится своими учителями, педагогами, наставниками. Многие из них — обладатели почётных наград и званий. Но самая главная награда — это благодарность и уважение учеников и их родителей.

В нашем регионе сфере образования уделяется повышенное внимание. В программе социально-экономического развития Самарской области, которую инициировал Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев, одной из приоритетных целей обозначено выстраивание единой системы непрерывного образования и профессиональной подготовки, от дошкольного образования до вузов и современных корпоративных центров переобучения на предприятиях.

Отмечена необходимость популяризации точных наук и рабочих профессий. На это направлен федеральный проект "Профессионалитет", который реализуется в регионе.

Программой предусмотрено масштабное обновление инфраструктуры: до 2029 года запланировано строительство 20 школ и 10 детских садов.

По решению Губернатора в Самарской области разрабатывается региональная программа "Доктор наук", которая позволит привлечь школьников и студентов к научно-исследовательской деятельности, оказать поддержку молодым исследователям, мотивировать их оставаться и работать в нашем регионе.

От всей души желаю всему педагогическому сообществу — новых профессиональных успехов, реализации поставленных планов и задач.

Крепкого здоровья, сил и энергии, мира и добра!"

Гид потребителя

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ALEX LAWER 16 марта 2018 20:03 Геннадий Котельников предложил перевести школы на пятидневку

Родители, давайте поддержим эту инициативу.Мы же не враги наших детей. Мы получим возможность общаться больше со своими детьми. Очевидно, что перевод на пятидневку требует комплексного подхода."Школа" должна перестать сопротивляться и сесть за стол переговоров с родителями. По Трудовому кодексу нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, наши дети же занимаются значительно больше.Необходимо пересмотреть количество часов занятости детей в сторону снижения. Родители, обратите внимание на то, как строится учебный процесс, каков обьем домашних заданий ,сколько времени ваши дети тратят на их выполнение и сверьтесь с государственными стандартами.Не открою большой тайны, учеба- это не игра в одни ворота, когда мы заставляем только детей учится, образовательная услуга, оказываемая школой, должна быть качественной и на это у нас с вами есть соответствующее право требования.

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