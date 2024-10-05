Спикер Самарской Губернской думы поздравил учителей региона с профессиональным праздником

Председатель Самарской Губернской думы, академик РАН Геннадий Котельников поздравил учителей и педагогов Самарской области с профессиональным праздником — Днём учителя.

"Профессия учителя, педагога — одна из самых почётных, но и одна из самых сложных и ответственных. Учителя определяют качество образования, во многом формируют нравственную и гражданскую позицию подрастающего поколения.

Самарская область гордится своими учителями, педагогами, наставниками. Многие из них — обладатели почётных наград и званий. Но самая главная награда — это благодарность и уважение учеников и их родителей.

В нашем регионе сфере образования уделяется повышенное внимание. В программе социально-экономического развития Самарской области, которую инициировал Губернатор Вячеслав Андреевич Федорищев, одной из приоритетных целей обозначено выстраивание единой системы непрерывного образования и профессиональной подготовки, от дошкольного образования до вузов и современных корпоративных центров переобучения на предприятиях.

Отмечена необходимость популяризации точных наук и рабочих профессий. На это направлен федеральный проект "Профессионалитет", который реализуется в регионе.

Программой предусмотрено масштабное обновление инфраструктуры: до 2029 года запланировано строительство 20 школ и 10 детских садов.

По решению Губернатора в Самарской области разрабатывается региональная программа "Доктор наук", которая позволит привлечь школьников и студентов к научно-исследовательской деятельности, оказать поддержку молодым исследователям, мотивировать их оставаться и работать в нашем регионе.

От всей души желаю всему педагогическому сообществу — новых профессиональных успехов, реализации поставленных планов и задач.

Крепкого здоровья, сил и энергии, мира и добра!"