Утром 12 человек тушили пожар в поселке под Самарой

В субботу, 5 октября, в 9:26 диспетчеру Пожарно-спасательного отряда № 34 поступило сообщение о возгорании надворных построек в п. Комсомольский Кинельского района, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".

На тушение были направлены огнеборцы из Пожарно-спасательных частей № 14 и № 82 ПСО № 34, также из ДПК п. Комсомольский: всего 12 человек и четыре единицы техники.

К моменту их прибытия огонь охватил площадь в 70 кв. м.

Пожар удалось локализовать в 10:02, а открытое горение было ликвидировано уже через семь минут.

Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.