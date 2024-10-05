Утром 12 человек тушили пожар в поселке под Самарой

В субботу, 5 октября, в 9:26 диспетчеру Пожарно-спасательного отряда № 34 поступило сообщение о возгорании надворных построек в п. Комсомольский Кинельского района, об этом сообщили в ГКУ СО "Центр по делам ГО, ПБ и ЧС".
На тушение были направлены огнеборцы из Пожарно-спасательных частей № 14 и № 82 ПСО № 34, также из ДПК п. Комсомольский: всего 12 человек и четыре единицы техники.
К моменту их прибытия огонь охватил площадь в 70 кв. м.
Пожар удалось локализовать в 10:02, а открытое горение было ликвидировано уже через семь минут.
Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !