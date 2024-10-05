В Самаре 50 человек получили удостоверения ветеранов боевых действий

В субботу, 5 октября, в самарском филиале госфонда "Защитники Отечества" в торжественной обстановке вручили 50 бойцам удостоверения ветеранов боевых действий.

Об этом рассказал в своем Телеграм-канале губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

"Каждый из них проявил в зоне СВО особую отвагу и храбрость. Настоящие герои. Среди тех, кто получил удостоверения — участники регионального проекта "Школа героев". Он позволяет ветеранам СВО получить дополнительное образование, освоить новые профессии и в дальнейшем трудиться на различных должностях, в том числе, управленческих", — пишет глава региона.

"Школу героев" разработали в дополнение к кадровой программе "Время героев", инициированной президентом Владимиром Владимировичем Путиным. Сегодня в ней участвуют около 100 героев из Самарской области.