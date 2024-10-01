В Самарской области стартовала региональная программа "Школа Героев"

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева первый вице- губернатор — председатель правительства региона Михаил Смирнов провел первое собрание с участниками региональной программы "Школа героев".

О запуске специальной кадровой программы "Время героев" для участников специальной военной операции объявил президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию.

"Школа героев" — продолжение федеральной, Президентской кадровой программы "Время героев". На встрече с главой государства губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представил региональный проект Владимиру Путину.

"Для поддержки наших ветеранов специальной военной операции — в продолжение программы "Время героев" — создали региональную программу, называется "Школа героев Самарской области". Она начинается с 1 октября этого года. 50 человек, которые приняли решение получить новые знания и компетенции, пройдут по хорошим образовательным программам и будут приглашены на работу как в правительство Самарской области, так и в муниципальные образования", — доложил Главе государства Вячеслав Федорищев.

"Тех, кто хочет, тех, кто готов к этому, стремится получить дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур, — обязательно нужно брать ребят к себе. Там много талантливых людей", — поддержал проект Владимир Путин.

Программа рассчитана на участников СВО, желающих приобрести необходимые знания в сфере государственного управления и менеджмента. В рамках проекта предусмотрен обширный комплекс мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Это и компенсация затрат на получение высшего образования, и бесплатное получение второго среднего профессионального образования, а также профессиональная переподготовка, обучение по профессиям, востребованным на рынке труда.

Открывая "Школу героев", Михаил Смирнов отметил, что с защитниками Отечества, проявившими себя на полях сражений, общество связывает большие надежды.

"Сегодня очень большой запрос на обновление, на появление в системе государственной власти новых людей, людей с правильными жизненными принципами, которые уже доказали своей службой, что хотят сделать нашу страну лучше. Вы наш золотой резерв. В рамках программы вы будете изучать гражданские дисциплины, которые позволят вам на государственной или муниципальной службе, на предприятиях нашей Самарской области приносить максимальную пользу. Желаю вам найти себя в новой профессии, новом будущем. Очень надеюсь, что со многими из вас нам вместе предстоит плечом к плечу делать лучше жизнь в нашей Самарской области. Желаю вам успехов!", — обратился первый вице-губернатор — председатель Правительства региона к участникам проекта.

В ходе встречи участники проекта обсудили первоочередные задачи, стоящие перед регионом, основные болевые точки и точки роста, принципы подбора наставников, ключевые направления обучения.

Одним из основных вопросов стала роль наставничества. Первый вице-губернатор отметил, что это важнейший элемент программы. Наставника подберут для каждого участника. Это будут состоявшиеся управленцы-практики — руководители органов государственной власти и органов местного самоуправления.

Программа "Школа Героев" не будет иметь ограничений по времени. Обучение смогут пройти и те военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне СВО.

На старте программы все ее участники пройдут диагностику компетенций по методике президентской платформы "Россия — страна возможностей". По ее итогам будут сформированы персональные паспорта компетенций с индивидуальным треком развития. Образовательные модули программы собраны таким образом, чтобы участники с самого старта смогли ощутить себя единой командой, наладили коммуникации и почувствовали свою причастность к большому региональному проекту.

Программа включает в себя несколько практических модулей. После прохождения аттестации и защиты итоговой работы выпускники программы получат дипломы о профессиональной переподготовке (при наличии высшего образования) или сертификаты о прохождении программы, если высшего образования нет. Каждый участник получит предложение от своего наставника о возможности трудоустройства.