В Самарской области стартовала региональная программа "Школа Героев"

По поручению губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева первый вице- губернатор — председатель правительства региона Михаил Смирнов провел первое собрание с участниками региональной программы "Школа героев".
О запуске специальной кадровой программы "Время героев" для участников специальной военной операции объявил президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному Собранию.
"Школа героев" — продолжение федеральной, Президентской кадровой программы "Время героев". На встрече с главой государства губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев представил региональный проект Владимиру Путину.
"Для поддержки наших ветеранов специальной военной операции — в продолжение программы "Время героев" — создали региональную программу, называется "Школа героев Самарской области". Она начинается с 1 октября этого года. 50 человек, которые приняли решение получить новые знания и компетенции, пройдут по хорошим образовательным программам и будут приглашены на работу как в правительство Самарской области, так и в муниципальные образования", — доложил Главе государства Вячеслав Федорищев.
"Тех, кто хочет, тех, кто готов к этому, стремится получить дополнительные навыки, знания, готов продолжить свою активную работу в рамках уже гражданских структур, — обязательно нужно брать ребят к себе. Там много талантливых людей", — поддержал проект Владимир Путин.
Программа рассчитана на участников СВО, желающих приобрести необходимые знания в сфере государственного управления и менеджмента. В рамках проекта предусмотрен обширный комплекс мер социальной поддержки участников специальной военной операции и членов их семей. Это и компенсация затрат на получение высшего образования, и бесплатное получение второго среднего профессионального образования, а также профессиональная переподготовка, обучение по профессиям, востребованным на рынке труда.
Открывая "Школу героев", Михаил Смирнов отметил, что с защитниками Отечества, проявившими себя на полях сражений, общество связывает большие надежды.
"Сегодня очень большой запрос на обновление, на появление в системе государственной власти новых людей, людей с правильными жизненными принципами, которые уже доказали своей службой, что хотят сделать нашу страну лучше. Вы наш золотой резерв. В рамках программы вы будете изучать гражданские дисциплины, которые позволят вам на государственной или муниципальной службе, на предприятиях нашей Самарской области приносить максимальную пользу. Желаю вам найти себя в новой профессии, новом будущем. Очень надеюсь, что со многими из вас нам вместе предстоит плечом к плечу делать лучше жизнь в нашей Самарской области. Желаю вам успехов!", — обратился первый вице-губернатор — председатель Правительства региона к участникам проекта.
В ходе встречи участники проекта обсудили первоочередные задачи, стоящие перед регионом, основные болевые точки и точки роста, принципы подбора наставников, ключевые направления обучения.
Одним из основных вопросов стала роль наставничества. Первый вице-губернатор отметил, что это важнейший элемент программы. Наставника подберут для каждого участника. Это будут состоявшиеся управленцы-практики — руководители органов государственной власти и органов местного самоуправления.
Программа "Школа Героев" не будет иметь ограничений по времени. Обучение смогут пройти и те военнослужащие, которые сейчас находятся в зоне СВО.
На старте программы все ее участники пройдут диагностику компетенций по методике президентской платформы "Россия — страна возможностей". По ее итогам будут сформированы персональные паспорта компетенций с индивидуальным треком развития. Образовательные модули программы собраны таким образом, чтобы участники с самого старта смогли ощутить себя единой командой, наладили коммуникации и почувствовали свою причастность к большому региональному проекту.
Программа включает в себя несколько практических модулей. После прохождения аттестации и защиты итоговой работы выпускники программы получат дипломы о профессиональной переподготовке (при наличии высшего образования) или сертификаты о прохождении программы, если высшего образования нет. Каждый участник получит предложение от своего наставника о возможности трудоустройства.
Последние комментарии
Два асвальтовых, силикатный, керамзитный. Со всех сторон душат, ещё эта беда. Конечно рождаемость будет меньше смертности при такой экологии. Путину доложили, а менять ни чего не хотят!!!!
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Кто присутствовал из руководства города или области? Где кадры поездки на трамвае мэра Самары в окружении счастливых благодарных горожан?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.
Очередной дурдом! Сколько денег вгрохали в пустующий стадион, теперь такое! Перенос порта! Стройка концертного зала! Подвод транспортных сетей! Автостоянка! И всё это будет использоваться два раза в месяц? Ужас! Других что ли задач нет, куда деньги вложить. Дорожные развязки нужно строить! Больницы, в конце концов!!!