В Самаре более 30 человек тушили частный дом на ул. Ясной

В субботу, 5 октября, в 18:10 в региональное ГУ МЧС России поступила информация о пожаре на ул. Ясной в Самаре, сообщили в пресс-службе Управления. На месте происшествия горела кровля частного дома на площади 80 кв. метров.
На борьбу с огнем были направлены 31 человек и восемь единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 18:43.
В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !