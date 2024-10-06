В Самаре более 30 человек тушили частный дом на ул. Ясной

В субботу, 5 октября, в 18:10 в региональное ГУ МЧС России поступила информация о пожаре на ул. Ясной в Самаре, сообщили в пресс-службе Управления. На месте происшествия горела кровля частного дома на площади 80 кв. метров.

На борьбу с огнем были направлены 31 человек и восемь единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 18:43.

В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.