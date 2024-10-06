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Пожары Происшествия

В Самаре более 30 человек тушили частный дом на ул. Ясной

САМАРА. 6 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 5 октября, в 18:10 в региональное ГУ МЧС России поступила информация о пожаре на ул. Ясной в Самаре, сообщили в пресс-службе Управления. На месте происшествия горела кровля частного дома на площади 80 кв. метров.

На борьбу с огнем были направлены 31 человек и восемь единиц техники. Пожар удалось ликвидировать в 18:43.

В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что пострадавших нет. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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Последние комментарии

alexandr radaev 22 августа 2024 12:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?

Олег Марфин 22 августа 2024 09:19 На площадке известного долгостроя Самары горел башенный кран

Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.

Юрий Трифоненков 21 августа 2024 09:48 В Тольятти из горящего дома эвакуировали человека

Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.

Ксюшка Продан 13 апреля 2024 05:48 В Самаре сгорела подстанция на Мехзаводе

Я видела это был не пожар, а взрыв

Давид Давидов 17 января 2024 14:06 В Самаре 18-летний парень пострадал при пожаре в пос. Зубчаниновка

Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !

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