Рачейский лес в Сызранском районе тушат вторую неделю

В воскресенье, 6 октября, продолжаются работы по тушению низового лесного пожара в 44-м квартале Рачейского лесничества в районе села Смолькино в Сызранском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.
Напомним, лес горит с 28 сентября. По данным минлесхоза региона, на 1:10 1 октября площадь, пройденная огнем, в Рачейском лесничестве составляет 426 гектаров.
2 октября сообщалось о локализации пожара.
В качестве дополнительных сил и средств для тушения привлекался вертолет МИ-8МТ с ВСУ — 5А Филиала Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил.
По состоянию на 6 октября, для тушения пожара привлечены 127 человек, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России четыре человека и одна единица техники.
Данных о пострадавших нет.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !