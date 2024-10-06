Рачейский лес в Сызранском районе тушат вторую неделю

В воскресенье, 6 октября, продолжаются работы по тушению низового лесного пожара в 44-м квартале Рачейского лесничества в районе села Смолькино в Сызранском районе, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, лес горит с 28 сентября. По данным минлесхоза региона, на 1:10 1 октября площадь, пройденная огнем, в Рачейском лесничестве составляет 426 гектаров.

2 октября сообщалось о локализации пожара.

В качестве дополнительных сил и средств для тушения привлекался вертолет МИ-8МТ с ВСУ — 5А Филиала Военного учебно-научного центра военно-воздушных сил.

По состоянию на 6 октября, для тушения пожара привлечены 127 человек, 25 единиц техники, в том числе от МЧС России четыре человека и одна единица техники.

Данных о пострадавших нет.