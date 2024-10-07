16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах "Татнефть-Самара" получит участок на юге области за 593 млн рублей АО "Транснефть - Приволга" провело плановые учения на ЛПДС в Самарской области Нашла призвание в нефтянке Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах

САМАРА. 7 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 61
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областях с целью обеспечения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Комплекс мероприятий в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта проведен во время плановой остановки работы семи магистральных нефтепроводов.

На линейной части МН Покровка — Сызрань специалисты центральной ремонтной службы Самарского районного нефтепроводного управления подключили построенный участок трубопровода. После проверки состояния изоляционного покрытия и гидравлических испытаний подключен реконструированный участок общей протяженностью 600 м. Использовались прямошовные стальные трубы диаметром 350 мм с повышенным классом прочности, способные выдержать большие нагрузки.

Отключена резервная нитка подводного перехода МН Куйбышев — Лисичанск через р. Маянгу для проведения технического перевооружения.

Специалисты подключили к технологическим трубопроводам НПС "Большая Черниговка" участки подводящего трубопровода. На головной перекачивающей станции "Тингута" сотрудники выполнили подключение к технологическим трубопроводам резервуара объемом 1 тыс. куб. м. Кроме того, вырезаны тупиковые участки на технологических трубопроводах станции смешения нефти пл. "Самара" и в коллекторе резервуарного парка.

По результатам проведенной ранее технической диагностики выполнен большой объем работ по ремонту и замене задвижек. Заменены семь и отремонтированы три единицы запорной арматуры на линейной части МН. Новые узлы запорной арматуры отличаются простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации. Кроме того, был проведен средний ремонт 11 единиц запорной арматуры на двух НПС.

Проведенные мероприятия обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования. В них были задействованы порядка 300 сотрудников, использовано более 150 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3