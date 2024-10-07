АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на магистральных нефтепроводах (МН) в Оренбургской, Самарской, Саратовской и Волгоградской областях с целью обеспечения эксплуатационной надежности производственной инфраструктуры.

Комплекс мероприятий в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта проведен во время плановой остановки работы семи магистральных нефтепроводов.

На линейной части МН Покровка — Сызрань специалисты центральной ремонтной службы Самарского районного нефтепроводного управления подключили построенный участок трубопровода. После проверки состояния изоляционного покрытия и гидравлических испытаний подключен реконструированный участок общей протяженностью 600 м. Использовались прямошовные стальные трубы диаметром 350 мм с повышенным классом прочности, способные выдержать большие нагрузки.

Отключена резервная нитка подводного перехода МН Куйбышев — Лисичанск через р. Маянгу для проведения технического перевооружения.

Специалисты подключили к технологическим трубопроводам НПС "Большая Черниговка" участки подводящего трубопровода. На головной перекачивающей станции "Тингута" сотрудники выполнили подключение к технологическим трубопроводам резервуара объемом 1 тыс. куб. м. Кроме того, вырезаны тупиковые участки на технологических трубопроводах станции смешения нефти пл. "Самара" и в коллекторе резервуарного парка.

По результатам проведенной ранее технической диагностики выполнен большой объем работ по ремонту и замене задвижек. Заменены семь и отремонтированы три единицы запорной арматуры на линейной части МН. Новые узлы запорной арматуры отличаются простотой конструкции, высокой степенью герметичности и увеличенным сроком эксплуатации. Кроме того, был проведен средний ремонт 11 единиц запорной арматуры на двух НПС.

Проведенные мероприятия обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования. В них были задействованы порядка 300 сотрудников, использовано более 150 единиц спецтехники.

В настоящее время магистральные нефтепроводы и площадочные объекты функционируют в штатном режиме, транспортировка осуществляется в полном объеме.