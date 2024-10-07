На пожаре в самарской квартире спасен один человек

В понедельник, 7 октября, в 17:59 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре в доме на ул. Каховская, 16 "А", об этом сообщили в пресс-службе Управления.

На месте происшествия горели домашние вещи в квартире на площади 30 кв. м. На борьбу с огнем были направлены 36 человек.

Пожар удалось ликвидировать в 18:47.

Из здания было эвакуировано девять человек. Один человек был спасен огнеборцами.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.