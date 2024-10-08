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Транспорт и связь Экономика и бизнес

Промышленность и ЖКХ стали ведущими отраслями по внедрению умных устройств

САМАРА. 8 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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За последние пять лет количество умных устройств в сфере жилищно-коммунального хозяйства, а также на промышленных предприятиях выросло в четыре и пять раз соответственно. При этом средний объем трафика, передаваемый одним устройством, увеличился втрое. МегаФон проанализировал динамику использования M2M сим-карт в стране.

Ежегодно количество промышленных гаджетов, имеющих выход в интернет при помощи сим-карт, растёт в среднем на 18%, а за неполные пять лет их количество удвоилось. Растущая потребность в автоматизации и расширение возможностей интернета вещей стали основными драйверами роста спроса на М2М сим-карты. Умные устройства собирают и передают данные, обмениваются ими между собой, помогают оцифровать производство и заменяют ручной труд.

Наибольший рост — более 400% — демонстрирует промышленность. Интернет вещей здесь применяется для решения самых разных задач: от мониторинга экологической обстановки до управления технологическими процессами. В жилищно-коммунальном хозяйстве пятилетний рост составил более 300%, он связан с внедрением умных приборов учёта коммунальных ресурсов.

Примечательно, что одной из отраслей, демонстрирующей стабильный рост, стало сельское хозяйство — в среднем 9% ежегодно. Современные технологии применяются для мониторинга состояния окружающей среды, контроля показателей, дистанционного управления процессами на фермах.

За последние пять лет среднее количество данных, передаваемых одним устройством, возросло в три раза — с 550 Мбайт до 1,5 Гбайт, что объясняется широким распространением умных видеокамер. Однако большая часть промышленного оборудования (более 92%) потребляет менее 100 Мбайт в месяц.

В России М2М сим-карты наиболее распространены в центральной части страны (43% от общего количества). В основном технология здесь применяется для управления городской инфраструктурой ("Умный город", "Безопасный город"), ЖКХ, мониторинга экологической обстановки. На регионы Поволжья приходится 7,4% таких сим-карт.

M2M (Machine to Machine) — технология, позволяющая устройствам обмениваться данными и взаимодействовать друг с другом без участия человека. Подключение таких устройств к мобильным сетям позволяет организовать автоматизированный обмен данными в тех местах, где нет проводной сети: на подвижных объектах и устройствах, расположенных за пределами физического периметра компании. При этом продолжительность сессии передачи данных в беспроводных сетях составляет всего пять секунд, что в четыре раза быстрее передачи по кабелю.

Интернет вещей создает глобальную сетевую инфраструктуру предприятия, включающую в себя множество разных устройств. МегаФон разработал микросервисную платформу, которая агрегирует различные данные, анализирует их и прогнозирует возможные сценарии. Это помогает цифровизировать процессы и обеспечить своевременную реакцию на изменения, что улучшает основные бизнес-метрики компаний. Платформа адаптируется под разные задачи в зависимости от вида бизнеса и отрасли. Для каждой индустрии разработаны вертикально интегрированные решения: "Умное ЖКХ", "Экомониторинг" "Контроль кадров", "Контроль транспорта" и "Мониторинг воды".

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