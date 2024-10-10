16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
"Роснефть" впервые в России реализовала технологию перегрузки катализатора изомеризации без потери его активности АО "Транснефть - Приволга" повысило надежность производственной инфраструктуры в четырех регионах "Татнефть-Самара" получит участок на юге области за 593 млн рублей АО "Транснефть - Приволга" провело плановые учения на ЛПДС в Самарской области Нашла призвание в нефтянке

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

"Роснефть" впервые в России реализовала технологию перегрузки катализатора изомеризации без потери его активности

СЫЗРАНЬ. 10 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 47
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

На Сызранском НПЗ, который входит в нефтеперерабатывающий актив "Роснефти", разработали и успешно реализовали технологию по перегрузке хлорированного платиносодержащего катализатора изомеризации без потери его активности. Суммарный экономический эффект от внедрения собственной технологии составит около 1 млрд рублей. Ранее в отечественной нефтепереработке этот метод не использовался.

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

Как пояснили специалисты, катализатор изомеризации необходим для превращения низкооктановых фракций нефти в высокооктановый бензин. Время от времени реакторы установки нуждаются во внутреннем осмотре. Для его проведения катализатор сначала выгружают, а после окончания — возвращают в реактор. Из-за контакта с воздухом катализатор необратимо теряет свою активность. Избежать этого поможет разработка сызранцев.

По итогам 10 месяцев эксплуатации установки подтверждена высокая активность катализатора и отсутствие его дезактивации. После выхода установки на технологический режим был получен изомеризат с октановым числом, соответствующим первоначальной спецификации.

Развитие технологического потенциала — ключевой элемент стратегии НК "Роснефть". Компания определяет инновационное лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

АО "Сызранский НПЗ", дочернее общество НК "Роснефть", выпускает широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов — автомобильные бензины и дизельное топливо высшего экологического класса, экологичное низкосернистое судовое топливо, сжиженные углеводородные газы и др. На предприятии реализуется программа модернизации, направленная на увеличение глубины переработки и максимально эффективное использование вторичных процессов нефтепереработки.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3