"Роснефть" впервые в России реализовала технологию перегрузки катализатора изомеризации без потери его активности

На Сызранском НПЗ, который входит в нефтеперерабатывающий актив "Роснефти", разработали и успешно реализовали технологию по перегрузке хлорированного платиносодержащего катализатора изомеризации без потери его активности. Суммарный экономический эффект от внедрения собственной технологии составит около 1 млрд рублей. Ранее в отечественной нефтепереработке этот метод не использовался.

Как пояснили специалисты, катализатор изомеризации необходим для превращения низкооктановых фракций нефти в высокооктановый бензин. Время от времени реакторы установки нуждаются во внутреннем осмотре. Для его проведения катализатор сначала выгружают, а после окончания — возвращают в реактор. Из-за контакта с воздухом катализатор необратимо теряет свою активность. Избежать этого поможет разработка сызранцев.

По итогам 10 месяцев эксплуатации установки подтверждена высокая активность катализатора и отсутствие его дезактивации. После выхода установки на технологический режим был получен изомеризат с октановым числом, соответствующим первоначальной спецификации.

Развитие технологического потенциала — ключевой элемент стратегии НК "Роснефть". Компания определяет инновационное лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

АО "Сызранский НПЗ", дочернее общество НК "Роснефть", выпускает широкий ассортимент высококачественных нефтепродуктов — автомобильные бензины и дизельное топливо высшего экологического класса, экологичное низкосернистое судовое топливо, сжиженные углеводородные газы и др. На предприятии реализуется программа модернизации, направленная на увеличение глубины переработки и максимально эффективное использование вторичных процессов нефтепереработки.