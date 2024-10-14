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"Золотая осень": РСХБ и АЛРИИ будут вместе развивать искусственный интеллект для АПК

САМАРА. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На полях агропромышленной выставки "Золотая осень" Россельхозбанк и Ассоциация лабораторий по развитию искусственного интеллекта (АЛРИИ) подписали договор о сотрудничестве. Стороны будут вместе развивать и внедрять новые технологии для повышения эффективности агробизнеса.

Фото: предоставлено Россельхозбанком

Договор предполагает двусторонний обмен информацией в части ИИ-решений и разработок в данном направлении, в том числе с целью оценки перспектив возможной интеграции в процессы и продукты РСХБ.

Стороны будут проводить мероприятия, которые позволят разработчикам и предпринимателям обмениваться опытом, вырабатывать бизнес-решения, готовить проекты для АПК.

"Современное сельское хозяйство — это технологически- и наукоёмкая отрасль. Внедрение искусственного интеллекта очень перспективно, оно способно существенно сократить расходы, повысить рентабельность бизнеса. Россельхозбанк активно занимается цифровизацией сельского хозяйства, нашей экосистемой Своё пользуются уже более 3 млн человек. Это длинный и интересный путь. Поэтому я уверен, что соглашение с Ассоциацией — это верный шаг в деле построения "умного" АПК России", — отметил заместитель Председателя Правления Россельхозбанка Денис Константинов.

"Сотрудничество с Россельхозбанком — важный шаг для АЛРИИ. Отрасль сельского хозяйства — одна из ключевых в экономике нашей страны и одна из лидеров по внедрению искусственного интеллекта. Тесное сотрудничество крупнейшего в СНГ отраслевого сообщества разработчиков ИИ — Ассоциации лабораторий по развитию искусственного интеллекта — и Россельхозбанка — это большой задел и яркий пример эффективного взаимодействия двух динамично развивающихся сфер. Мы со своей стороны готовы дать клиентам банка доступ к лучшим отечественным решениям, передовым командам и стать точкой экспертизы в ИИ для банка. Со стороны коллег мы видим большое желание оцифровывать отрасль и быть передовиком инноваций. Безусловно, сил, компетенций и ресурсов для этого у нас достаточно. Впереди множество реализованных проектов, миллиарды рублей экономической выгоды от "цифры" и лидерство России на глобальном рынке", — сказал исполнительный директор АЛРИИ Вячеслав Береснёв.

Также предполагается, что совместная работа позволит сформировать план по обучению сотрудников банка новым ИИ-технологиям.

РСХБ развивает первую в мире экосистему для сельского хозяйства и жителей сельских территорий Своё с 2020 года. Один из её сервисов — B2B-маркетплейс Своё Фермерство, представляющий собой целый магазин не только товаров для развития бизнеса (семена, удобрения, техника и т. д.), но и дающий доступ к передовым технологиям: мониторингу полей, цифровой диагностике заболеваний растений, компьютерному отслеживанию здоровья животных и т. д.

В августе банк запустил венчурную компанию для инвестирования в передовые направления, например, беспилотные летательные аппараты, интернет вещей и фудтех. РСХБ продолжает расширять штат IT-специалистов. Менее, чем за год, их численность увеличилась на 12% и сейчас превышает 3930 человек.

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