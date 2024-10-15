На ремонт фонтана на ул. Осипенко направят 250 млн рублей

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Департамент городского хозяйства и экологии ищет подрядчика, который отремонтирует фонтан "40 лет Победы в Великой Отечественной войне", расположенный в сквере на площади Героев 21-й Армии в границах улиц Осипенко, Ново-Садовой, пр. Ленина.