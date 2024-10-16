16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
АО "Транснефть - Приволга" за 9 месяцев 2024 года обновило автопарк на 108 единиц Музей Сызранского НПЗ вошел в число победителей национальной премии "Корпоративный музей" Испытательная лаборатория нефтепродуктов "Тингута" подтвердила компетенцию и расширила область аккредитации АО "Транснефть - Приволга" завершило техническое перевооружение резервуара на производственном объекте в Самарской области "Роснефть" впервые в России реализовала технологию перегрузки катализатора изомеризации без потери его активности

Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Музей Сызранского НПЗ вошел в число победителей национальной премии "Корпоративный музей"

СЫЗРАНЬ. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 224
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Экскурсионная программа "Путешествие с каплей нефти" признана одной из самых увлекательных в номинации "Лучшие образовательные проекты".

Фото: предоставлено Сызранским НПЗ

От нефтяной вышки до готового продукта

Сызранский НПЗ компании "Роснефть" на конкурсе представил программу, рассчитанную на младших школьников. По замыслу авторов проекта, маленькие посетители вместе с каплей нефти "попадают" на нефтеперерабатывающий завод. Маршрут такого путешествия проложен от нефтяной вышки через установку по очистке нефти к технологической установке.

В этом году к участию в конкурсе VI национальной премии "Корпоративный музей" было заявлено 69 музеев, в том числе 12 из них — в номинации "Лучшие образовательные проекты". Небольшому корпоративному музею из Сызрани, который в этом году отметил свое пятилетие, выдержать конкуренцию со столичными музеями было непросто, но представленная программа Сызранского НПЗ была высоко оценена экспертным жюри. Доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью СПбГЭУ, модератор номинации "Лучшие образовательные проекты" Анна Пряхина отметила профессиональный подход автора проекта, "который смог адаптировать специфику нефтеперерабатывающей отрасли для понимания детьми, а главное, программа получилась увлекательной, в том числе и для взрослой аудитории. Помимо познавательной миссии, программа несет большую профориентационную нагрузку. Это действительно получилось путешествие, в которое мы, жюри, с удовольствием отправились и получили большое удовольствие и новые знания".

По итогам защиты проектов музей Сызранского НПЗ награжден Дипломом III степени VI национальной премии "Корпоративный музей" в номинации "Лучшие образовательные проекты".

Просто о сложном

Проект Сызранского НПЗ заставил обратить на себя внимание благодаря нестандартному подходу к подаче сложной информации.

Погружаясь в "Путешествие с каплей нефти", дети через игру и интерактив узнают, где и как родилась нефть и как она попадает на завод, как очищают капельку нефти на специальной установке — дегидраторе, где под воздействием электричества вода и соль остаются, а чистая нефть отправляется на переработку. После подвижного интерактива детям предлагается посмотреть, как выглядит настоящая установка по очистке нефти. У арт-объекта "Ректификационная колонна" ребята узнают, что, если нефть поместить внутрь колонны и нагреть, получатся разные нефтепродукты.

На локации "Технологическая установка" школьники знакомятся с профессиями, которые представлены на заводе. У стенда "Нефть и нефтепродукты" идет беседа о том, для чего нужен тот или иной продукт. Здесь же можно прикоснуться руками к настоящей нефти, узнать, каковы ее состояние, цвет и запах. По завершении эксперимента дети смотрят мультфильм, в котором закрепляются полученные знания и поднимается вопрос, что будет, если нефть исчезнет.

Грамотно выстроенная структура экскурсии дает целостную картину знаний о технологических процессах, выпускаемой Сызранским НПЗ продукции и рабочих профессиях.

Не удивительно, что сейчас программа "Путешествие с каплей нефти" стала самой востребованной среди всех экскурсионных программ заводского музея. Запись на нее — на полгода вперед.

Компания "Роснефть" активно участвует в значимых мероприятиях российской культурной жизни и поддерживает проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей страны.

Всего в число призеров VI Национальной премии "Корпоративный музей" вошли пять дочерних предприятий компании. "РН-Уватнефтегаз" завоевал диплом II степени в категории "Новая экспозиция". "Башнефть" награждена дипломом III степени в категории "Открытие года". Ангарская нефтехимическая компания получила диплом III степени в номинации "Лучший корпоративный музей". Саратовский НПЗ награжден дипломом III степени в номинации "Корпоративная социальная ответственность".

Музейно-презентационный комплекс Сызранского НПЗ был открыт 9 мая 2019 года. За пять лет работы его посетило около девяти тысяч гостей, проведено более 1000 экскурсий по 12 программам. В планах музея — обновление экспозиции, создание виртуального тура и пешеходного квеста для детей по центру города, новые выставки и экскурсии.

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

Фото на сайте

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Новые решения для будущего: как в Самаре прошла 6-я международная конференция института "Гипровостокнефть"

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

Компания СИБИНТЕК берет на себя задачи по автоматизации предприятий нефтегазовой отрасли

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

На НК НПЗ определили лучших лаборантов химанализа

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3