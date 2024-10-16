Музей Сызранского НПЗ вошел в число победителей национальной премии "Корпоративный музей"

Экскурсионная программа "Путешествие с каплей нефти" признана одной из самых увлекательных в номинации "Лучшие образовательные проекты".

От нефтяной вышки до готового продукта

Сызранский НПЗ компании "Роснефть" на конкурсе представил программу, рассчитанную на младших школьников. По замыслу авторов проекта, маленькие посетители вместе с каплей нефти "попадают" на нефтеперерабатывающий завод. Маршрут такого путешествия проложен от нефтяной вышки через установку по очистке нефти к технологической установке.

В этом году к участию в конкурсе VI национальной премии "Корпоративный музей" было заявлено 69 музеев, в том числе 12 из них — в номинации "Лучшие образовательные проекты". Небольшому корпоративному музею из Сызрани, который в этом году отметил свое пятилетие, выдержать конкуренцию со столичными музеями было непросто, но представленная программа Сызранского НПЗ была высоко оценена экспертным жюри. Доцент кафедры коммуникационных технологий и связей с общественностью СПбГЭУ, модератор номинации "Лучшие образовательные проекты" Анна Пряхина отметила профессиональный подход автора проекта, "который смог адаптировать специфику нефтеперерабатывающей отрасли для понимания детьми, а главное, программа получилась увлекательной, в том числе и для взрослой аудитории. Помимо познавательной миссии, программа несет большую профориентационную нагрузку. Это действительно получилось путешествие, в которое мы, жюри, с удовольствием отправились и получили большое удовольствие и новые знания".

По итогам защиты проектов музей Сызранского НПЗ награжден Дипломом III степени VI национальной премии "Корпоративный музей" в номинации "Лучшие образовательные проекты".

Просто о сложном

Проект Сызранского НПЗ заставил обратить на себя внимание благодаря нестандартному подходу к подаче сложной информации.

Погружаясь в "Путешествие с каплей нефти", дети через игру и интерактив узнают, где и как родилась нефть и как она попадает на завод, как очищают капельку нефти на специальной установке — дегидраторе, где под воздействием электричества вода и соль остаются, а чистая нефть отправляется на переработку. После подвижного интерактива детям предлагается посмотреть, как выглядит настоящая установка по очистке нефти. У арт-объекта "Ректификационная колонна" ребята узнают, что, если нефть поместить внутрь колонны и нагреть, получатся разные нефтепродукты.

На локации "Технологическая установка" школьники знакомятся с профессиями, которые представлены на заводе. У стенда "Нефть и нефтепродукты" идет беседа о том, для чего нужен тот или иной продукт. Здесь же можно прикоснуться руками к настоящей нефти, узнать, каковы ее состояние, цвет и запах. По завершении эксперимента дети смотрят мультфильм, в котором закрепляются полученные знания и поднимается вопрос, что будет, если нефть исчезнет.

Грамотно выстроенная структура экскурсии дает целостную картину знаний о технологических процессах, выпускаемой Сызранским НПЗ продукции и рабочих профессиях.

Не удивительно, что сейчас программа "Путешествие с каплей нефти" стала самой востребованной среди всех экскурсионных программ заводского музея. Запись на нее — на полгода вперед.

Компания "Роснефть" активно участвует в значимых мероприятиях российской культурной жизни и поддерживает проекты, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей страны.



Всего в число призеров VI Национальной премии "Корпоративный музей" вошли пять дочерних предприятий компании. "РН-Уватнефтегаз" завоевал диплом II степени в категории "Новая экспозиция". "Башнефть" награждена дипломом III степени в категории "Открытие года". Ангарская нефтехимическая компания получила диплом III степени в номинации "Лучший корпоративный музей". Саратовский НПЗ награжден дипломом III степени в номинации "Корпоративная социальная ответственность".