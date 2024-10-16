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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" за 9 месяцев 2024 года обновило автопарк на 108 единиц

САМАРА. 16 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" за девять месяцев 2024 года обновило парк автомобильной и специальной техники, пополнив его на 108 единиц.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Приобретены передвижные автомастерские, оснащенные кран-манипуляторными установками, грузовые автомобили и тягачи, вахтовые автобусы и другая техника, необходимая для проведения ремонтных и аварийных работ. Обновление спецтехники позволяет обеспечивать надежную эксплуатацию линейной части и своевременное реагирование на нештатные ситуации. Вся техника — отечественного производства, имеет высокие эксплуатационные характеристики, пониженный расход моторного топлива.

В выборе спецтранспорта предприятие отдает предпочтение моделям с усовершенствованными характеристиками. Так, приобретены прицепы-фургоны, изготовленные по технологическим и компоновочным решениям, исключающим тепловые потери и обеспечивающим комфорт для сотрудников, работающих на линейной части.

Закуплены девять пожарных автоцистерн на базе автомобиля МАЗ для обеспечения безопасности Волгоградского и Бугурусланского районных управлений. Кроме того, было приобретено бульдозерное оборудование, которое предназначено для проведения лесохозяйственных работ, прокладки дорог и очистки их от снега, создания заградительных полос при локализации пожаров.

Транспортные средства оснащаются системой мониторинга на базе ГЛОНАСС, которая позволяет отслеживать нарушения ПДД водителями, контролировать скорость передвижения и стиля вождения транспортных средств, а также оптимизировать маршруты движения и снижать потребление моторного топлива.

Обновление парка автотранспорта и спецтехники является важным условием обеспечения безопасной эксплуатации магистральных трубопроводов АО "Транснефть - Приволга".

Гид потребителя

Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

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и спарку надо работать эффективнее

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