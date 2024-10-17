Участники очного этапа конкурса "Студент года" прошли конкурсные испытания перед жюри

16 октября в молодежном центре "Лесная сказка" состоялись конкурсные испытания очного этапа конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент Года 2024". 250 участников в 15 номинациях представили себя и продемонстрировали свои конкурсные задания.

В течение всего дня участники демонстрировали жюри свои достижения и заслуги наиболее интересным и оригинальным способом. На конкурсном испытании конкурсантам было необходимо показать свои умения по разным направлениям в зависимости от номинации, : подготовить творческий номер, продемонстрировать свои спортивные навыки, рассказать о студенческих объединениях, решить кейсы, сделать журналистский материал или разработать проект мероприятия. Оценивала студентов региона коллегия жюри из 67 человек - экспертов и профессионалов в сфере творчества, науки, образования, добровольчества, медиа и других.

Также одним из конкурсных заданий стало проведение общеобразовательного теста на знание русского языка, истории, географии и культуры России и Самарской области.

Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года" проводится в Самарской области с 2012 года. В 2024 году уже в 13-й раз в регионе будут выбирать лучших студентов по 15 номинациям.

Для студентов вузов:

"Студенческий лидер вуза";

"Студенческая творческая личность вуза";

"Спортсмен года вуза";

"Интеллект года".

Для студентов ссузов:

"Студенческий лидер ссуза";

"Спортсмен года ссуза";

"Студенческая творческая личность ссуза";

"Молодой профессионал года".

А также общие номинации:

"Староста года";

"Доброволец года";

"Патриот года";

"Боец года".

Помимо индивидуальных, в конкурсе предусмотрены групповые номинации для обучающихся средних и высших учебных заведений:

"Студенческое медиа года";

"Добровольческое объединение года";

"Патриотическое объединение года".

Отметим, что в этом году на конкурсе появились новые номинации "Патриот года" и "Боец года". Номинация "Патриот года" предложена молодежью Самарской области в День российского студенчества-2023. Номинация "Боец года" введена в честь 65-летия Российских студенческих отрядов для лучших бойцов студотрядов.

За день до защиты участники прошли образовательную программу Школы молодежного актива Самарской области "Амбассадоры активности. Проявление" тренинги по ораторскому мастерству, командной работе и созданию личного бренда. Образовательная программа выстроена так, что после лекций и общения со спикерами участники будут чувствовать себя уверенней в ответственный момент защиты.

Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей Конкурса планируется к проведению 20 ноября 2024 года на площадке Универсального комплекса "МТЛ-Арена".