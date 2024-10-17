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Молодежная политика Общество

Участники очного этапа конкурса "Студент года" прошли конкурсные испытания перед жюри

САМАРА. 17 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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16 октября в молодежном центре "Лесная сказка" состоялись конкурсные испытания очного этапа конкурса по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент Года 2024". 250 участников в 15 номинациях представили себя и продемонстрировали свои конкурсные задания.

Фото: Агентство по реализации молодежной политики Самарской области

В течение всего дня участники демонстрировали жюри свои достижения и заслуги наиболее интересным и оригинальным способом. На конкурсном испытании конкурсантам было необходимо показать свои умения по разным направлениям в зависимости от номинации, : подготовить творческий номер, продемонстрировать свои спортивные навыки, рассказать о студенческих объединениях, решить кейсы, сделать журналистский материал или разработать проект мероприятия. Оценивала студентов региона коллегия жюри из 67 человек - экспертов и профессионалов в сфере творчества, науки, образования, добровольчества, медиа и других.

Также одним из конкурсных заданий стало проведение общеобразовательного теста на знание русского языка, истории, географии и культуры России и Самарской области.

Конкурс по присуждению премии в области развития профессионального образования Самарской области "Студент года" проводится в Самарской области с 2012 года. В 2024 году уже в 13-й раз в регионе будут выбирать лучших студентов по 15 номинациям.

Для студентов вузов:

  • "Студенческий лидер вуза";
  • "Студенческая творческая личность вуза";
  • "Спортсмен года вуза";
  • "Интеллект года".

Для студентов ссузов:

  • "Студенческий лидер ссуза";
  • "Спортсмен года ссуза";
  • "Студенческая творческая личность ссуза";
  • "Молодой профессионал года".

А также общие номинации:

  • "Староста года";
  • "Доброволец года";
  • "Патриот года";
  • "Боец года".

Помимо индивидуальных, в конкурсе предусмотрены групповые номинации для обучающихся средних и высших учебных заведений:

  • "Студенческое медиа года";
  • "Добровольческое объединение года";
  • "Патриотическое объединение года".

Отметим, что в этом году на конкурсе появились новые номинации "Патриот года" и "Боец года". Номинация "Патриот года" предложена молодежью Самарской области в День российского студенчества-2023. Номинация "Боец года" введена в честь 65-летия Российских студенческих отрядов для лучших бойцов студотрядов.

За день до защиты участники прошли образовательную программу Школы молодежного актива Самарской области "Амбассадоры активности. Проявление" тренинги по ораторскому мастерству, командной работе и созданию личного бренда. Образовательная программа выстроена так, что после лекций и общения со спикерами участники будут чувствовать себя уверенней в ответственный момент защиты.

Торжественная церемония награждения лауреатов и победителей Конкурса планируется к проведению 20 ноября 2024 года на площадке Универсального комплекса "МТЛ-Арена".

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Прекрасный почин. Детей в работу, а родителей за ворота... Браво.

Владислав Лихачев 29 июня 2015 16:13 Поволжский банк: "iВолга 2015" - значимое мероприятие для будущего страны"

Многоуважаемые коллеги! Полагаю, что пресс-релиз составлен не совсем корректно. Из-за неполноты информации у читателя может создаться ошибочное впечатление, что грантовая поддержка 5-ти проектам на сумму 1 млн рублей тоже оказана Сбербанком. Однако гранты предоставляются Фондом развития гражданского общества (г. Нижний Новгород). Поволжским же банком Сбербанка России была оказана помощь смене "Ты—предприниматель" в существенно меньшем объеме, а также предоставлены призы для I фестиваля молодежных театров ПФО на "iВолге" и смены "Спортивная молодежь...", за что мы весьма признательны коллективу Сбербанка России—партнера форума.

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Так их надо было с медиками объединять.

Ekaterina Dronova 04 июня 2014 08:13 В Самаре откроется тайм-кафе "Точка перезагрузки"

а как работает это тайм-кафе? и какова стоимость времени там? ведь в тайм кафе, вроде как, за время платят. и что там интересного не в день открытия? просто своеобразная ярмарка вакансий меня не очень интересует. или смысл как раз и есть в том, чтобы платить деньги, чтобы какое-то время неформально пообщаться с бизнес-экспертами? ну и по описанию место больше похоже на коворкинг чтоли. и да, в Самаре уже тьма тайм-кафе, так что оно явно не первое.

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