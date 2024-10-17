АО "Транснефть - Приволга" провело очередной слет молодежи

В АО "Транснефть - Приволга" завершился XX, юбилейный, слет молодых специалистов.
В мероприятии, которое проходило в Самарской области, участвовали 80 сотрудников акционерного общества в возрасте до 30 лет — представители всех филиалов, от Бугуруслана до Волгограда. Цель ежегодного трехдневного слета — адаптация молодых сотрудников в коллективе, формирование навыков работы в команде и раскрытие лидерских, управленческих и коммуникативных способностей.
Программа была представлена мастер-классом по развитию навыков эффективной коммуникации, командообразующей игрой, нацеленной на групповое взаимодействие, квестом "Мы — одна команда". Состоялась стратегическая сессия "Адаптация и развитие молодого специалиста", а также экскурсия на станцию смешения нефти.
17 участников слета пришли на работу в подразделения АО "Транснефть - Приволга" в 2024 году после окончания высших и средних учебных заведений. В торжественной обстановке вчерашние выпускники — инженеры в сфере учета нефти и нефтепродуктов, эксплуатации, товарно-транспортных операций и связи — дали клятву верности профессии.
На закрытии мероприятия активные участники были отмечены наградами "За вклад в развитие молодежного движения".
"Ваша креативность, желание и умение проявлять себя — это бесценно. Уверена, что с такой молодой сменой компании любые задачи будут по плечу!" — отметила начальник отдела кадров аппарата управления Татьяна Арапова.
Слеты проводятся в АО "Транснефть — Приволга" с 2003 года и являются одной из форм работы с молодыми кадрами нефтепроводной отрасли. Мероприятие представляет хорошую возможность для личного общения и обмена опытом, укрепления корпоративной культуры.