В Самаре мужчина чуть не сгорел заживо при пожаре

Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В четверг, 17 октября, в 16:00 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Первомайской, 30 в Октябрьском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.