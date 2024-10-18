В Самаре мужчина чуть не сгорел заживо при пожаре

В четверг, 17 октября, в 16:00 в ГУ МЧС России по Самарской области поступило сообщение о пожаре на ул. Первомайской, 30 в Октябрьском районе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе Управления.
На месте вызова горели домашние вели в квартире на площади 5 кв. м.
На тушение был направлен 21 человек. Возгорание удалось ликвидировать в 16:23.
В региональном управлении МЧС России отметили, что при пожаре пострадал 44-летний мужчина.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
Последние комментарии
На этом кране не было ни одного прибора безопасности , куда смотрит гостехнадзор Самарский?
Никто его не тушил. Я от начала до конца смотрел. Он очень высокий. Пожарные не достанут, а подниматься никто не будет. У меня видео есть.
Холодильники горят каждый день. В Челябинске в этот же день горело два холодильника. Они будут гореть и люди будут гибнуть пока не будет запрежено использование взрывоопасного изобутана и не вернуться к использованию старого проверенного фреона R-12. Который был опасен только с тем, что холодильники с ним работали по 30-40 лет не ломаясь.
Я видела это был не пожар, а взрыв
Вещи никакие не горели! Виноваты газовики , которые сделали все не так как нужно , и тянут время на замену !! И произошло все из-за котла который вспыхнул !