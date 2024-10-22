"Т Плюс" провела экскурсию для преподавателей техникумов и колледжей Самарской области

Преподаватели профессиональных образовательных организаций (ПОО) Самарской области посетили с экскурсией площадку ТЭЦ ВАЗа и отопительную котельную № 8 г. Тольятти — подразделения "Т Плюс". Целью визита стало знакомство с потенциальным местом будущей практики и дальнейшего трудоустройства обучающихся и выпускников техникумов и колледжей региона.

На действующих энергетических объектах побывали представители ПОО из Тольятти, Жигулевска, Пестравки, Нефтегорска, Отрадного, Красноармейского, Хворостянки, Красного Яра и Кошек. Воспитанники данных учебных заведений могут быть востребованы на объектах "Т Плюс" — электростанциях, котельных и предприятиях тепловых сетей. Это и слесари, и химики, и операторы автоматизированных систем управления, и многие другие специалисты.

В ходе экскурсии энергетики показали гостям основные цеха крупнейшей станции "Т Плюс" в регионе — ТЭЦ Волжского автозавода, познакомили с работой оперативного персонала на щите управления. Также преподаватели своими глазами увидели рабочие места новых сотрудников — вчерашних студентов на котельной № 8 в Комсомольском районе Тольятти.

"Сегодня у молодых людей, мечтающих связать свою судьбу с энергетикой, есть уникальная возможность уже в период обучения строить свою карьеру в отрасли. В помощь студентам сегодня действуют различные программы, которые помогут адаптироваться под запросы работодателя", — отметила директор по управлению персоналом Самарского филиала ПАО "Т Плюс" Галина Никонова.

В ближайшее время "Т Плюс" нацелена создать в Тольятти объединение профессиональных образовательных организаций для популяризации профессии энергетика.