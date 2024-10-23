Синоптики рассказали, когда Волга в Самаре покроется льдом

В Приволжском УГМС составили официальный прогноз по установлению ледостава на реках и хранилищах в бассейне Волги в 2024 году.

По данным специалистов Приволжского УГМС, Волга в Самаре покроется льдом во второй декаде декабря.

"С учетом фактических и прогностических гидрометеорологических данных, установление ледостава на Куйбышевском водохранилище ожидается в конце третьей декады ноября — первой декаде декабря, на Саратовском и Волгоградском водохранилищах — во второй декаде декабря", - отмечается в сообщении.

Появление льда на малых реках Заволжья ожидается в середине ноября, устойчивый ледостав прогнозируется в конце ноября - начале декабря 2024 г.