В Самарской области завершились учебно-тренировочные сборы "Сердце Волжанина"

На базе молодежного центра "Лесная сказка" в Кинельском районе завершились учебно-тренировочные сборы "Сердце Волжанина". Всего прошло четыре трека, которые объединили более 900 участников военно-патриотических клубов и объединений со всей области.

Проект "Сердце Волжанина" проводится в рамках программы комплексного развития молодежной политики Самарской области "Регион для молодых" и реализуется в рамках национального проекта "Образование" при поддержке правительства области и федерального агентства по делам молодежи. Областные учебно-тренировочные сборы направлены на развитие новых навыков у молодежи, а также на вовлечение в патриотическую деятельность. Роспатриотцентр определил концепцию "10 граней патриотизма", и четыре из них использовались в выезде.

"С 2019 года "Роспатриотцентр" федерального агентства по делам молодежи определил концепцию под названием "10 граней патриотизма", которая состоит из 10 сфер нашей жизни. Таких, как культура, семья, экология, педагогика и другие. Все мы так или иначе находимся, развиваемся и взаимодействуем в данных гранях каждый день. Учебно-тренировочные Сборы "Сердце Волжанина" нацелены на развитие системы патриотического воспитания. Каждый из четырех треков отражает одну из граней. Первый трек "Волжский патриот" — это грань "служение Отечеству", второй трек "Волжская крепость" — это грань "спорт", третий трек "Волжское сердце" — это грань "добровольчество". И 4-й трек олицетворял еще одну грань патриотизма "История", — рассказал руководитель Центра патриотического воспитания молодежи Самарской области "Агентства по реализации молодежной политики" Илья Судин.

С 30 сентября по 2 октября состоялся первый выезд "Волжский патриот", на котором участники проходили образовательную программу по одному из четырех тематических направлений: лидер, спасатель-оператор БПЛА, защитник.

Участники приобрели навыки принятия решений и управления взводом, базовые знания и умения начальной военной подготовки, изучили основы спасательного дела и прошли подготовку к действиям в чрезвычайных ситуациях, узнали основы управления БПЛА, а также освоили основы военной подготовки. Также были проведены образовательные занятия по модулям: тактика ведения боя, огневая подготовка, строевая подготовка, единая полоса препятствий, лазертаг, тактическая медицина. На заключительном дне "Волжского патриота" прошла встреча с участниками специальной военной операции. Затем состоялась торжественная церемония закрытия, где наградили участников и поблагодарили партнеров за работу.

С 3 по 5 октября состоялся второй выезд "Волжская крепость" в рамках него реализовались два направления: соревнования среди военно-патриотических объединений и соревнования по спасательным работам. В треке приняли участие более 26 объединений. Ребятам предстояло пройти испытания: тактика, лазерный бой, военизированная полоса препятствий, туризм, снайпер. Блоки спасателей: предотвращение, спасение, первая помощь, противопожарная подготовка, поисковые работы в природной среде. На торжественной церемонии закрытия объявили результаты и наградили лучших.

Третий заезд "Волжское сердце" прошел с 6 по 8 октября и был посвящен работе Волонтерам Победы в Самарской области. 230 лидеров и активистов регионального добровольческого движения патриотического направления прошли образовательную программу по трем профилям: "Память Поколений", "Наша История", "Наши Победы".

Участников поприветствовал исполнительный директор Волонтеров победы Самарской области Сергей Андриянов. Он поблагодарил руководителей общественных центров и координаторов местных отделений, а также ребят за их интерес к волонтерскому движению. Общая концепция программы была направлена на подготовку и погружение в тематику Года 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение трех дней прошли мотивационные встречи, образовательные блоки, квизы, тренинги, мастер-классы. Также была проведена встреча с Героем России Максимом Девятовым.

В завершении выезда участников ожидал самый важный этап — презентация итоговых продуктов, которые они разрабатывали совместно с наставниками и федеральными экспертами. Итогом работы добровольцев на Областных учебно-тренировочных сборах "Сердце волжанина" стал календарь событий на 2025-й — Год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также комплекс предложений для системы мотивации волонтерской программы.

"То, что мы сейчас с вами увидели, — это действительно качественные продукты. Они пока только на экране, но мне бы хотелось, чтобы через год вы в этих презентациях могли увидеть себя и с гордостью сказать, что вы — Волонтер Победы и это именно вы со своей командой задумали и проработали эти мероприятия", — отметил Исполнительный директор Волонтеров Победы Самарской области Сергей Андриянов.

Завершающим выездом областных учебно-тренировочных сборов "Сердце Волжанина" стал трек "Волжская история". Программа предполагала три образовательных направления: поисковик, краевед, реконструктор.

"Программа трека "Волжская история" была познавательная и интересная. Я подала заявку на направление "краевед", потому что мне хотелось узнать больше о своем родном крае и его культуре. Также на выезде нас научили разводить костер, вязать узлы и устанавливать палатки. Все эти навыки очень важны, так как могут пригодиться в любой момент жизни", — рассказала участница выезда Доминика Хошобина.

Также состоялась панельная дискуссия на тему: "История как одна из граней патриотизма". Общая точка соприкосновения всех участников трека — история. Изучение истории своего государства, народа и края является необходимым для каждого гражданина Российской Федерации. Целью обсуждения стало — понимание, как через призму своей деятельности представители направлений "Поисковик", "Реконструктор" и "Краевед" сохраняют и изучают историю. Поисковики занимаются увековечением памяти погибших при защите Отечества. Реконструкторы изучают быт, культуру разных временных периодов нашего государства, а также воссоздают дух эпох вручную. Краеведы изучают природу и историю этносов нашей малой Родины.

В последний день прошла встреча с заместителем руководителя отдела религиозного образования Самарской области Отцом Антонием и старшим преподавателем кафедры социально-гуманитарного образования Иваном Павловым. Гости подняли в обсуждении тему: "Крещение Руси: мифы и реальность". Иван Сергеевич рассказал ребятам про историческую составляющую вопроса: про язычество, кто первым принял крещение, как проходило крещение простого народа. Отец Антоний раскрыл вопрос с духовной и религиозной стороны.После встречи состоялась торжественная церемония закрытия, где ребятам выдали сертификаты о прохождении курса трека, а активных участников каждого направления наградили памятными подарками. Также благодарственные письма были вручены инструкторам направлений. "Мы написали с вами нашу "Волжскую историю". Да, у нас было мало дней, но надеемся, что они были для вас яркими, запоминающимся и останутся в сердце очень надолго", — подвел итоги руководитель трека, главный менеджер центра патриотического воспитания молодежи Самарской области Артем Субботкин.

Организаторами областных учебно-тренировочных сборов "Сердце волжанина" выступили Самарское региональное отделение Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы" и Агентство по реализации молодежной политики Самарской области.