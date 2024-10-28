АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на производственных объектах в двух регионах

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на производственных объектах, расположенных в Самарской и Волгоградской областях.

Комплекс мероприятий в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта проведен во время плановой остановки работы трех магистральных нефтепроводов. Цель — поддержание эксплуатационной надежности инфраструктуры.

Специалисты Бугурусланского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений подключили построенные участки подводящих трубопроводов протяженностью более 1 км к технологическим трубопроводам линейной производственно-диспетчерской станции "Кротовка" и нефтеперекачивающей станции "Зензеватка", соответственно. Трубопроводы, отработавшие нормативный срок, отключены и позже будут демонтированы. Новые участки трубопроводов диаметром 820 мм выполнены из стали высокого класса прочности.

На линейной части МН Бугуруслан — Сызрань устранены четыре дефекта после проведения внутритрубной диагностики. Также по результатам диагностики на объектах выполнен ремонт 12 узлов запорной арматуры, одна задвижка заменена.

Проведенные мероприятия обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования. В них были задействованы порядка 150 сотрудников, использовано более 80 единиц спецтехники.