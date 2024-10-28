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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на производственных объектах в двух регионах

САМАРА. 28 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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АО "Транснефть - Приволга" выполнило плановые работы на производственных объектах, расположенных в Самарской и Волгоградской областях.

Фото: предоставлено АО "Транснефть – Приволга"

Комплекс мероприятий в рамках программы технического перевооружения, реконструкции и капитального ремонта проведен во время плановой остановки работы трех магистральных нефтепроводов. Цель — поддержание эксплуатационной надежности инфраструктуры.

Специалисты Бугурусланского и Волгоградского районных нефтепроводных управлений подключили построенные участки подводящих трубопроводов протяженностью более 1 км к технологическим трубопроводам линейной производственно-диспетчерской станции "Кротовка" и нефтеперекачивающей станции "Зензеватка", соответственно. Трубопроводы, отработавшие нормативный срок, отключены и позже будут демонтированы. Новые участки трубопроводов диаметром 820 мм выполнены из стали высокого класса прочности.

На линейной части МН Бугуруслан — Сызрань устранены четыре дефекта после проведения внутритрубной диагностики. Также по результатам диагностики на объектах выполнен ремонт 12 узлов запорной арматуры, одна задвижка заменена.

Проведенные мероприятия обеспечат безаварийную эксплуатацию и экологическую безопасность технологического оборудования объектов, а также позволят продлить эксплуатационный ресурс оборудования. В них были задействованы порядка 150 сотрудников, использовано более 80 единиц спецтехники.

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

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Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

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и спарку надо работать эффективнее

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