В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

В 2025 году в Самаре планируется проиндексировать предельный уровень цен на тепловую энергию. Профильный департамент регионального правительства подготовил проект приказа.

Согласно документу, предельный тариф для ПАО "Т Плюс", которое обслуживает большую часть домов Самары, увеличат с 3528,71 до 4958, 15 руб. за Гкал. Аналогичные расценки планируются еще для нескольких компаний. Посмотрите полный список.

Индексацию проведут с 1 июля 2025 года. Представители департамента пояснили, что установление предельного уровня цен ограничивает увеличение тарифов. Расценки для населения будут утверждены соглашениями, заключенными между теплоснабжающими организациями и мэрией Самары.

Сейчас проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу.