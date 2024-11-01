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ЖКХ и благоустройство Общество

В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

САМАРА. 1 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В 2025 году в Самаре планируется проиндексировать предельный уровень цен на тепловую энергию. Профильный департамент регионального правительства подготовил проект приказа.

Фото: pxhere.com

Согласно документу, предельный тариф для ПАО "Т Плюс", которое обслуживает большую часть домов Самары, увеличат с 3528,71 до 4958, 15 руб. за Гкал. Аналогичные расценки планируются еще для нескольких компаний. Посмотрите полный список.

Индексацию проведут с 1 июля 2025 года. Представители департамента пояснили, что установление предельного уровня цен ограничивает увеличение тарифов. Расценки для населения будут утверждены соглашениями, заключенными между теплоснабжающими организациями и мэрией Самары.

Сейчас проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу.

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