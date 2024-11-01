В Самаре увеличат предельный тариф на отопление

В 2025 году в Самаре планируется проиндексировать предельный уровень цен на тепловую энергию. Профильный департамент регионального правительства подготовил проект приказа.
Согласно документу, предельный тариф для ПАО "Т Плюс", которое обслуживает большую часть домов Самары, увеличат с 3528,71 до 4958, 15 руб. за Гкал. Аналогичные расценки планируются еще для нескольких компаний. Посмотрите полный список.
Индексацию проведут с 1 июля 2025 года. Представители департамента пояснили, что установление предельного уровня цен ограничивает увеличение тарифов. Расценки для населения будут утверждены соглашениями, заключенными между теплоснабжающими организациями и мэрией Самары.
Сейчас проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу.
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"Основным вопросом встречи стало завершение работ по благоустройству." т.е. основные работы "по благоустройству" уже выполнены?
если всё так хорошо, то почему же всё так плохо?
Сызрань. ОАО Сызраньгаз все то же самое, только у них в фас подвязки видно есть, поэтому фас в возбуждении административного дела отказало. При этом имеются явное навязывание своих обязательств по поводу содержание построенных своих сетей до границы участка на плечи заявителя. Сидим ждём вот, как блокадники ленинградцы когда мороз нас в могилу сведёт.
Господин М. Захаров, нашел выход. Он устроил мусорный полигон в центре города! Пт улице Аврора , рядом кафе Фреш и Кадетстская кафедра, куча гниющищего мусора на землю вываливается и днем и ночью! Именно с мая 2024 начался завоз мусора. Все лето мы задыхались от гниющих пищевых отходов. Отписались все и закрыли глаза , со словами слава Богу мы живём от вас далеко, ведь крысы уже не боятся людей и их невероятно много на этих улицах! Таким образом решили проблему с полигоном. Sos , sos , sos кто сможет помочь?
Платил 30руб. в месяц. Теперь буду платить 100 руб. в месяц. Спасибо крикунам. Уроды.