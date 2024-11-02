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Нефтедобыча и нефтепереработка ТЭК

Музей Куйбышевского НПЗ помогает подросткам выбрать будущую профессию

САМАРА. 2 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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На стендах корпоративного музея, признанного два года назад одним из лучших объектов промышленного туризма Самарской области, можно увидеть, как строился и развивался завод на протяжении всей своей 80-летней истории. Его фонды насчитывают более 6000 экспонатов.

Фото: предоставлено АО "Куйбышевский НПЗ"

Сегодня в экспозиции представлены не только документальные свидетельства славной трудовой истории предприятия, в том числе уникальные фотографии и награды КНПЗ, но и образцы продукции завода. Есть информация о судьбах заводчан — и первых людях компании, и простых тружениках, с честью выполнявших свою работу. Хранится здесь и немало занимательных краеведческих фактов из истории Куйбышевского района Самары, который в годы Великой Отечественной войны строился как рабочий посёлок для нефтепереработчиков.

С недавних пор особой популярностью гостей музея пользуются виртуальные экскурсии, которые можно совершить с современного оборудования. Побывать в заводских цехах и в лабораториях, своими глазами увидеть все этапы получения бензина из нефти может любой школьник. Для этого надо только надеть очки виртуальной реальности и подключить гарнитуру и джойстик. Такое путешествие пришлось по душе школьникам, которые стали самыми частыми посетителями музея. В этом октябре здесь побывали 150 учеников и студентов различных самарских учебных заведений, в том числе молодёжь из общероссийского "Движения первых".

Виртуальное погружение в удивительный мир некогда не останавливающегося огромного перерабатывающего завода не оставляет равнодушиями многих подростков. Оно пробуждает их интерес к химии, становясь для некоторых молодых людей первым шагом на пути к будущей профессии. В этом году специально для них музейные экскурсии дополнили прекрасной возможностью живого общения с молодыми специалистами завода. В неформальном разговоре заводчане, недавно пришедшие на завод со студенческой скамьи, рассказывают школьникам, какие профессии сегодня востребованы, плюсы и минусы в работе на большом заводе и о личном опыте профессионального становления.

Туристский информационный центр решил выяснить, что жители Самарской области думают о туристической привлекательности нашего региона. Приглашаем к участию в опросе.

Какие достопримечательности в Самаре Вы показали бы гостям в первую очередь:

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Последние комментарии

John Nameless 12 декабря 2017 07:41 Транснефть отказала "СамараТранснефть-Терминалу" в подключении к системе магистральных трубопроводов

очень странно

Артем stroysamaru 29 апреля 2016 07:43 РИТЭК подвел итоги работы в 2015 году

нужно добавить, что 2,8 млн тонн нефти - это только то, что добывается в Самарской области, всего РИТЭК добывает около 10 млн тонн.

Андрей Иванов 03 августа 2015 11:33 В регионе вновь отмечен рост цен на бензин марок АИ-92 и АИ-95

Куда смотрит УФАС? Нефть дешевеет, а бензин только и делает, что дорожает. Президент давал явные указания разобраться с ценами на топливо, поначалу они конечно упали, но за последний месяц подросли на 1р.

Ян Ли 15 декабря 2014 19:44 В регионе средние цены на бензин марок АИ-95 и АИ-92 - одни из самых низких в ПФО

В самарской области столько НПЗ, что мы должны с такой ценой на нефть получать самый дешёвый бензин в России, а не в ПФО.

Олег З.............. 17 ноября 2014 12:14 У Отрадненского завода нефтяного машиностроения аннулирован сертификат доверия работодателю

и спарку надо работать эффективнее

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