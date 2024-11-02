Музей Куйбышевского НПЗ помогает подросткам выбрать будущую профессию

На стендах корпоративного музея, признанного два года назад одним из лучших объектов промышленного туризма Самарской области, можно увидеть, как строился и развивался завод на протяжении всей своей 80-летней истории. Его фонды насчитывают более 6000 экспонатов.

Сегодня в экспозиции представлены не только документальные свидетельства славной трудовой истории предприятия, в том числе уникальные фотографии и награды КНПЗ, но и образцы продукции завода. Есть информация о судьбах заводчан — и первых людях компании, и простых тружениках, с честью выполнявших свою работу. Хранится здесь и немало занимательных краеведческих фактов из истории Куйбышевского района Самары, который в годы Великой Отечественной войны строился как рабочий посёлок для нефтепереработчиков.

С недавних пор особой популярностью гостей музея пользуются виртуальные экскурсии, которые можно совершить с современного оборудования. Побывать в заводских цехах и в лабораториях, своими глазами увидеть все этапы получения бензина из нефти может любой школьник. Для этого надо только надеть очки виртуальной реальности и подключить гарнитуру и джойстик. Такое путешествие пришлось по душе школьникам, которые стали самыми частыми посетителями музея. В этом октябре здесь побывали 150 учеников и студентов различных самарских учебных заведений, в том числе молодёжь из общероссийского "Движения первых".

Виртуальное погружение в удивительный мир некогда не останавливающегося огромного перерабатывающего завода не оставляет равнодушиями многих подростков. Оно пробуждает их интерес к химии, становясь для некоторых молодых людей первым шагом на пути к будущей профессии. В этом году специально для них музейные экскурсии дополнили прекрасной возможностью живого общения с молодыми специалистами завода. В неформальном разговоре заводчане, недавно пришедшие на завод со студенческой скамьи, рассказывают школьникам, какие профессии сегодня востребованы, плюсы и минусы в работе на большом заводе и о личном опыте профессионального становления.