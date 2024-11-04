Вячеслав Федорищев поздравил самарцев с Днем народного единства

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев поздравил жителей региона с Днем народного единства.

"Этот государственный праздник учрежден в память об освобождении нашего Отечества от иноземных захватчиков. Он символизирует единение нашего многонационального народа во имя защиты, развития и процветания Российского государства, — напомнил глава губернии. — В истории нашей страны именно народное единство, любовь к общему дому — России, общность устремлений представителей всех национальностей были той основой, которая помогала нам в преодолении угроз самому существованию нашей уникальной цивилизации".

По мнению Вячеслава Федорищева, сегодня у россиян есть все необходимое для движения вперед: консолидация общества, опора на традиционные духовные ценности, стремление к идеалам добра и справедливости. "И самое главное — есть понимание, что только вместе мы добьемся победы в специальной военной операции и обеспечим все условия для безопасности наших граждан, свободного развития нашей страны в новом многополярном мире", — отметил губернатор.

Глава региона выразил убеждение, что, честно и самоотверженно трудясь, помогая нашим героям на передовой и их семьям в тылу, мы обеспечим мирное небо над головой и будущее для наших детей.

"Желаю вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия, успехов в работе на благо нашей великой Родины!", — заключил Вячеслав Федорищев.